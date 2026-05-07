Joan Dausà a Manresa: quan actua al festival Camins i com comprar les entrades
Les localitats per al concert de Dausà són les més buscades, amb el 70% de l'aforament ja venut, superant les expectatives
Un dels plats forts del nou festival de música Camins de Manresa, que se celebrarà del 10 al 18 de juliol, serà el concert de Joan Dausà. El cantant català presentarà el seu nou disc, Immortals, el cinquè de la seva carrera. La resta del cartell el formen Rosario, Sergio Dalma, Luz Casal, Sopa de Cabra i God Save The Queen.
Organitzat per Promo Arts Music, que també és al darrere dels festivals Acústica, Sons del Món i Strenes, el nou Camins s'inspira en el concepte de festivals d'estiu de la costa i neix amb l'ambició de constituir-se en la cita musical de referència de les nits d’estiu de la Catalunya Central. L'escenari s'ubicarà a l'exterior del Palau Firal.
Quan actua Joan Dausà a Manresa?
La cita amb Joan Dausà al festival Camins és l'11 de juliol, en la segona jornada del certamen. El concert formarà part de la seva nova gira, una de les més esperades del panorama musical català, després de quasi dos anys sense oferir concerts de gran format.
Començarà a partir de les 10 de la nit, tot i que el recinte, un espai a l’aire lliure, s'obrirà a partir de les 19 h amb l'espai Village. Hi haurà actuacions d’artistes emergents i del territori i una zona de restauració i gastronomia. Després del concert, també hi haurà música chill i còctels.
Les entrades van buscades
Les localitats dels sis concerts del festival Camins es van posar a la venda aquest dimarts, 5 de maig, i en menys de 24 hores, ja se n'havien venut gairebé 6.000 de les 15.600 disponibles, el 40 % de l'aforament. En el cas de les entrades per a Joan Dausà són les més buscades i ja s'ha omplert el 70% de l'aforament disponible per al seu concert.
Quan costen les entrades per escoltar Joan Dausà a Manresa i com comprar-les
El preu de les entrades del festival Camins oscil·len entre 42 i 59€. Es poden adquirir al web del festival www.festivalcamins.cat i, presencialment, a les taquilles del Kursaal: matins de 10 a 13 h (de dilluns a dissabte) i tardes de 18 a 20 h (de dimarts a dissabte).
El cartell
- 10 de juliol – Luz Casal
- 11 de juliol – Joan Dausà
- 12 de juliol – God Save The Queen
- 16 de juliol – Sergio Dalma
- 17 de juliol – Sopa de Cabra
- 18 de juliol – Rosario
