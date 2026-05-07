Les Vesprades sota l’Alzina posposen l’edició d’aquest estiu per repensar el futur del festival
Després de gairebé dues dècades de trajectòria, l'organització considera que el format actual del festival pot haver arribat al seu final
La Comissió de les Vesprades sota l’Alzina de Fonollosa ha anunciat que posposa l’edició d’aquest estiu del festival amb l’objectiu d’obrir un període de reflexió sobre el futur del projecte. L’organització considera que el format actual, després de gairebé vint anys de trajectòria, pot haver arribat al seu final i que cal adaptar-lo a la realitat actual.
Les Vesprades sota l’Alzina van néixer l’any 2007 amb la voluntat d’oferir una proposta cultural singular en un entorn emblemàtic: l’alzina centenària del Mas Querol de Fonollosa. Des d’aleshores, i amb l’única excepció de l’any de la covid-19, el festival s’ha celebrat de manera continuada gràcies a la implicació d’un grup de voluntaris i voluntàries.
Al llarg d’aquests anys, el cicle ha portat a Fonollosa artistes de primer nivell i ha contribuït a consolidar-se com un petit referent de les nits d’estiu a la Catalunya Central. Segons la comissió, el projecte també ha ajudat a donar a conèixer el municipi i ha esdevingut una iniciativa cultural arrelada al territori.
Una iniciativa difícil de mantenir des del voluntariat
Tot i això, l’organització apunta que el context ha canviat notablement. L’oferta cultural d’estiu s’ha multiplicat i professionalitzat, fet que fa cada vegada més difícil sostenir un festival d’aquestes característiques des del voluntariat, amb recursos limitats i amb una exigència tècnica i logística creixent.
A aquesta situació s’hi afegeixen les dificultats viscudes en les darreres edicions, marcades per restriccions per calor, alertes meteorològiques, canvis d’última hora, trasllats d’espai i suspensions. La comissió reconeix que tot plegat ha generat desgast i desànim dins del col·lectiu organitzador.
Per aquest motiu, l’entitat ha decidit donar-se uns mesos per reflexionar, escoltar i imaginar com poden ser les Vesprades del futur. La voluntat, remarquen, és mantenir viu l’esperit que ha acompanyat el festival durant gairebé dues dècades, però buscant una proposta que encaixi millor amb les possibilitats actuals.
La comissió ha volgut agrair el suport de totes les persones que any rere any han estat fidels a la cita, així com l’interès mostrat per la programació d’enguany. “Carregarem piles”, expressen, amb l’esperança de retrobar-se aviat amb una nova proposta que permeti continuar compartint moments únics i inoblidables a Fonollosa.
