El 9 de juny

L'Escolania de Montserrat actuarà en el gran acte públic del Papa a l’Estadi Olímpic

Serà el pròxim 9 de juny, quan Lleó XIV celebrarà una vigília de pregària al gran recinte de Montjuïc

El cor infantil interpretarà "Em dones força" juntament amb Sergio Dalma

Imatge d'arxiu d'un concert de l'Escolania de Montserrat / Feran Nadeu

Regió7 / ACN

Barcelona

L’atapeïda agenda del Papa a Barcelona, on s’estarà menys de 48 hores —arribarà al migdia del 9 de juny i marxarà a primera hora de l’11—, tindrà espai per a uns minuts musicals en un dels actes més destacats de la seva visita a la capital catalana. Serà el pròxim 9 de juny a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, on a les 20 hores Lleó XIV celebrarà una vigília de pregària al gran recinte de Montjuïc, amb capacitat per a unes 37.000 persones, on pronunciarà un discurs. L’acte multitudinari inclourà un espectacle que, tal com va informar aquest diari, serà "més que un concert" i l’organitzarà la promotora barcelonina The Project.

Segons ha avançat aquest matí "El món a RAC1" i ha pogut confirmar aquest diari, l’Escolania de Montserrat i el cantant de Sabadell Sergio Dalma protagonitzaran la part musical de l’esdeveniment. Concretament, interpretaran una peça en català, "Em dones força", col·laboració entre l’artista català i el cor de veus blanques que té l’origen en "La Marató de TV3" del 2011.

Entrada gratuïta

L'entrada serà gratuïta, no hi haurà cap requisit religiós per entrar i es podrà adquirir per internet. La visita de Lleó XVI tindrà com a lema 'Alça la mirada', inspirat en el gest d'alçar la mirada per contemplar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà el Papa el dimecres dia 10.

La inauguració finalitzarà amb un espectacle de llum i colors especial per a l'ocasió i la visita a la Sagrada Família es podrà seguir per pantalles que s'instal·laran fora de la basílica. La visita de Lleó XIV inclourà també, com ja s'havia explicat, una visita a Brians i a Montserrat i també una trobada a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, temple administrat per una comunitat de frares de l'Orde dels Agustins, congregació a la qual pertany Lleó XIV. 

