Sevilla
Màxima expectació amb Rosalía: Sevilla espera l’artista internacional com a protagonista del concert de Netflix al riu
Dos vaixells flanquejaran l’escenari que Netflix ha aixecat sobre el riu perquè els convidats VIP tinguin un lloc preferent en l’actuació d’aquest dissabte en el llançament de la sèrie Berlín y la dama del armiño
Antonio Muñoz
L’aeroport de Sevilla ha registrat aquesta tarda l’arribada d’un jet privat en què podria viatjar la cantant Rosalía. L’expectació a la ciutat és màxima. Els fans s’amunteguen en diversos hotels a l’espera que es confirmi si l’artista catalana és finalment la protagonista del gran concert que se celebrarà aquest dissabte sobre el riu Guadalquivir per al llançament internacional de la sèrie Berlín y la dama del armiño.
Netflix guarda silenci, com a part d’una cuidada estratègia de promoció que li està funcionant a la perfecció. La companyia Sony Music, responsable de Rosalía, tampoc aclareix si hi ha un contracte signat amb la multinacional nord-americana. Tanmateix, des de fa dos dies, els rumors a Sevilla no han parat de créixer i cada vegada hi ha més indicis que serà ella la gran estrella convidada en el llançament mundial d’aquesta sèrie, que ja va tenir una primera temporada i és un spin-off de La Casa de Papel. Hi ha seguretat privada desplegada en hotels com l’Hotel Alfonso XIII, segons ha pogut comprovar aquest diari.
Segons ha pogut saber El Correo de Andalucía, dos vaixells flanquejaran l’impressionant escenari que Netflix ha aixecat sobre el riu perquè els convidats VIP tinguin un lloc preferent en l’actuació d’aquest dissabte en el llançament de la sèrie Berlín y la dama del armiño. A aquesta hora el Puente de San Telmo presenta un doble tancament. D’una banda, la vorera continua completament tallada per les obres d’instal·lació dels tendals. De l’altra, l’Ajuntament ha instal·lat un sistema de protecció davant la previsible afluència de públic pel concert sorpresa de Netflix dins de la promoció de la sèrie Berlín y la dama del armiño en què podria participar l’artista Rosalía. Ja el 2024, la cantant va sorprendre milers de seguidors passejant per la ciutat sense anunciar-se durant un pont de novembre, freqüentant alguns bars típics i passejant pel centre de Sevilla.
Concert gratuït a les 20.00 hores amb la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Segons ha pogut saber en exclusiva El Correo de Andalucía per diverses fonts de l’entorn de l’organització i dels treballadors del muntatge, l’artista catalana és el nom que més força ha guanyat en les últimes hores per actuar aquest dissabte i estarà acompanyada per una orquestra simfònica, amb la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla com a principal favorita, a partir de les 20.00 hores. El concert és totalment gratuït, tot i que les entrades van volar el mateix dia que van sortir a la web oficial de Netflix. El públic podrà presenciar aquest concert de manera gratuïta des del Puente de San Telmo o els voltants del riu Guadalquivir.
La presència de Rosalía encaixaria, a més, amb el fort desplegament preparat per a aquesta cita, pel que fa a talls de trànsit i mobilitat. Fonts consultades per aquest diari apunten que l’artista interpretaria cinc cançons del seu nou àlbum, juntament amb altres temes més coneguts del seu repertori, com “La Perla”, “Berghain”, “Reliquia”, “La rumba del perdón”, “Sexo, violencia y llantas” o “La Madrugá”. Paral·lelament, també ha transcendit des del seu entorn que s’allotjaria aquests dies en un hotel de luxe de la capital, concretament en una suite de l’Hotel Alfonso XIII.
Cal recordar que l’artista catalana ve d’actuar a Londres, en plena gira europea, i també ha interpretat un paper en la nova temporada d’Euphoria.
De Pedro Alonso a Belén Esteban: els actors i famosos convidats a l’estrena
A la premiere global de Berlín y la dama del armiño està previst que aquest divendres hi assisteixin els actors del repartiment Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, José Luis García-Pérez i Álvaro Morte. També seran a Sevilla els seus creadors, Álex Pina i Esther Martínez Lobato.
Entre les celebritats convidades, s’esperen noms com Eugenia Martínez de Irujo, Álex de la Iglesia, Belén Esteban, Anabel Pantoja, Mar Flores, Hiba Abouk, Álvaro de Luna, Mónica Cruz, Tana Rivera, India Martínez, La Zowi, Jesús Navas, Manuel Díaz i Virginia Troconis, entre d’altres.
Serà aquest divendres a la tarda a les Metropol Parasol quan els actors posaran i atendran la premsa, amb una catifa vermella per als convidats. Després hi haurà una primera festa a la Casa de Pilatos, una Jarana Flamenca, amb què començaran els fastos d’aquesta estrena mundial.
Dissabte a partir de les vuit del vespre se celebrarà la festa La Jarana del Guadalquivir, amb un gran escenari i una actuació estel·lar sobre el riu. Sevilla espera amb tensió el desenllaç després de dies de rumors i notícies que continuen sense confirmar-se.
