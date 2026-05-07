Festa del 23 d’abril
Sant Jordi va registrar un nou rècord de facturació
El sector del llibre va arribar als 26,7 milions de facturació, xifra lleugerament superior a la del 2025, quan les vendes van arribar als 26,1 milions.
David Morán
S’intuïa nou rècord rere un altre Sant Jordi pletòric i, malgrat certa moderació en el creixement, el balanç de la Cambra del Llibre de Catalunya torna a marcar una nova plusmarca: en total, 26,7 milions d’euros facturats, xifra lleugerament superior a la del 2025, quan es van registrar vendes per valor de 26,1 milions d’euros, però una mica per sota dels 27 milions que llibreters i editors confiaven a assolir. També el nombre d’exemplars venuts, que el 2024 va ser d’1,9 milions d’exemplars, es manté estable en els 2 milions, pràcticament la mateixa quantitat de llibres que es van vendre l’any passat. Quant a la varietat de títols, lleuger retrocés: dels 74.450 que es van vendre el 2025 als 71.000 títols diferents que van passar per caixa el 23 d’abril passat.
En el seu comunicat, el Gremi de Llibreters desglossa les vendes per gènere: la ficció s’emporta el 37,1% de les vendes; la literatura infantil i juvenil el 29%; la no-ficció el 22,3%; i el còmic, l’11,6%. El català continua dominant tant en la facturació (54,7%, per sobre del 45,3% del castellà) com a tot el territori català: és l’idioma que més ven a Barcelona (52,80%), Girona (65,80%), Lleida (60,03%) i Tarragona (53,20%).
A més del balanç econòmic, el Gremi de Llibreters també ha aprofitat per publicar les llistes definitives de llibres més venuts, elaborades després de processar les dades de les llibreries catalanes adscrites a LibriRed, les vendes dels estands del carrer i estimacions de Gfk. Una vegada més, s’insisteix que els més venuts amb prou feines representen el 7% de les vendes totals, però en aquest cas el significatiu són els canvis de posició que revela la llista definitiva. Així, el que el 23 d’abril fos assenyalat com el llibre més venut de no-ficció en castellà, ‘Instrucció de novícies’, d’Ana Garriga i Carmen Urbita, cau fins al vuitè lloc i deixa el seu lloc a ‘Hàbits Atòmics’, de James Clear.
En ficció en castellà, ‘La ciudad de las luces muertas’, de David Uclés, escala puja al segon lloc mentre que el que ocupava aquest lloc, ‘Maite’, de Fernando Aramburu, es precipita al sisè. En ficció en català, Agnès Marquès es cola entre els cinc primers per davant de ‘Prometeu de mil maneres’, de Carles Rebassa, i ‘Passeig de Gràcia: Història d’una família’, de Roger Bastida.
