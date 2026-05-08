La cantant Bonnie Tyler, en coma induït després de sotmetre’s a una operació d’urgència a Portugal
L’artista està connectada a un respirador a la Unitat de Cures Intensives i en aquest moment el pronòstic és molt reservat
Regió7
La cantant britànica Bonnie Tyler es troba en coma induït després de sotmetre’s a una operació intestinal a la localitat portuguesa de Faro. L’artista està inconscient i connectada a un respirador a la Unitat de Cures Intensives del centre, i en aquest moment el pronòstic és molt reservat, segons informa el diari ‘Correio da Manhã’. La gal·lesa, el nom real de la qual és Gaynor Sullivan, es va sotmetre a una cirurgia d’urgència a causa d’una perforació intestinal i ha estat hospitalitzada a la unitat de salut de l’Algarve des del 30 d’abril. El seu estat clínic es va mantenir estable fins aquest dimecres, moment en què la seva salut ha empitjorat.
Icona dels 80
L’artista de 74 anys, famosa per grans èxits com ‘It’s a Heartache’ i ‘Total Eclipse of the Heart’, s’estava preparant per tornar als escenaris amb diversos concerts al maig, però va haver d’ingressar a l’hospital portuguès per a una cirurgia intestinal d’emergència, segons va informar el seu portaveu aquest dimecres.
Només un dia després, aquest dijous, un portaveu va oferir una actualització, revelant que Bonnie “va ser induïda al coma pels seus metges per facilitar la seva recuperació”. “Sabem que tothom li desitja una ràpida recuperació i demanem privacitat en aquest moment difícil. Emetrem un nou comunicat quan sigui possible”, van concloure els seus representants.
