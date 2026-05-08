Nou cicle musical
Un escenari sobre el mar i vistes a Barcelona: així serà el Blaumarí Music Festi
El cicle de concerts comptarà amb les actuacions de 17 artistes com The Cardigans o Sau
Dúnia Drudis Picazos
Una plataforma de 38 tones sobre el mar de Barcelona: aquest serà l’escenari del nou cicle de concerts que neix al Port Vell, el Blaumarí Music. La proposta del festival, que se celebrarà del 10 de juny al 28 de juny, és acostar el port al públic barceloní. «Unim el Mediterrani amb el món urbà», ha afirmat el promotor Martín Pérez, fundador de la marca Concert Studio (ha estat al capdavant de festivals com el de Pedralbes o l’Alma del Poble Espanyol...), en la presentació del certamen aquest dijous.
Darrere de l’escenari es podrà veure la ciutat de Barcelona, ja que la plataforma no tindrà sostre, cosa que permet reduir el pes de les instal·lacions i oferir una vista de la capital catalana com a fons dels concerts. La instal·lació tindrà una mida de 26 metres d’ample per 14 de profunditat i podrà suportar fins a 300 tones de pes, tot i que el director artístic, Martín Pérez fill, assegura que carregaran fins a 30 tones com a màxim.
El recinte del cicle de concerts comptarà amb dos espais: la zona d’escenari i el Moll blaumarí. L’àrea principal de concerts comptarà amb un aforament de 2.460 persones amb el públic assegut i fins a 3.800 combinant la pista amb les grades, decisió que dependrà de les característiques de cada espectacle. En canvi, el Moll blaumarí serà una extensió de la plataforma on podran actuar els artistes emergents abans del concert. «Volem ajudar la gent jove perquè tingui un espai únic per disfrutar i demostrar el seu talent», ha assenyalat David Pino, director del Port Vell. En aquest sentit, els músics aniran en consonància amb l’estil de l’artista principal que actuï cada nit.
Aquest espai combinarà la música amb la gastronomia, a càrrec de l’empresa BN Grup. D’aquesta manera, durant els 100 dies en què el recinte estarà obert, s’oferirà, entre altres propostes, un còctel exclusiu per al festival. A més, la zona quedarà oberta cada dia fins a la 1.30 hores.
El cicle de concerts comptarà amb les actuacions de fins a 17 artistes nacionals i internacionals, des de Rosana fins a Kamasi Washington, passant per The Cardigans o Sau. A més, a l’escenari de futures promeses hi haurà actuacions de músics com Raquel Lúa, Clara Gispert i Leiton.
La viabilitat del so
«El primer que vam fer va ser trucar a un enginyer perquè ens expliqués si el projecte era viable amb el tema del so», ha apuntat el promotor. La localització del festival, al Moll de Barcelona, concretament al World Trade Center, s’ha pensat com una zona estratègica per evitar molestar els veïns, han assegurat. A més, l’orientació de l’escenari d’esquena a la ciutat permet un menor impacte del soroll. «Vam muntar un escenari a 100 metres de Colom sense molestar cap veí», ha conclòs Pérez.
El preu mitjà de les entrades és d’uns 40 euros, però varien en funció del concert i del tipus de tiquet. No obstant, el més alt del cicle són uns 100 euros per una passada al Front Stage.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs