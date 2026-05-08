MÚSICA
Les Espurnes Barroques arriben amb 25 concerts a la regió central
La Cova de Sant Ignasi a Manresa serà escenari diumenge del «Judici a Gesualdo» de Mezquida i el Cor de Cambra del Palau, amb tot venut
Els millors auguris precedeixen la novena edició del festival Espurnes Barroques, que un cop més es desplegarà per la Catalunya Central al llarg de cinc caps de setmana plens de concerts. Enguany, el lema "In somnium" -l’expressió llatina que designa ‘cap al somni’- embolcalla una programació de la qual ja hi ha dos concerts amb totes les entrades venudes, un fet inèdit en la història del certamen.
Les Espurnes Barroques viuen el tret de sortida en un cap de setmana carregat d’activitat amb cinc propostes diverses. La cloenda de la primera tanda de concerts serà l’esperat "Judici a Gesualdo", que es representarà diumenge a la Cova de Manresa amb el cartell de localitats exhaurides penjat des de fa dies. El recital del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i el pianista Marco Mezquida promet emocions fortes.
ELS CONCERTS A LA CATALUNYA CENTRAL
Sant Joan de Vilatorrada - 9 de maig
Taller El bressol de l’Àfrica. P. Vallejo. Capella Mas St. Joan. 11 h. 10 e.
Rajadell - 9 de maig
Dinar entre vinyes. Ianus Consort. Celler Collbaix. 13.30 h. 42 euros.
Manresa - 10 de maig
Concert Judici a Gesualdo. Cor de Cambra del Palau i Marco Mezquida. Santuari Cova. 18.30 h. 25 euros.
Solsona - 16 de maig
Concert Sr Goldberg, he perdut la son. Linzingen Akademie i El Gecko con botas. Museu. 11 h. 10 euros.
Berga - 16 de maig
Concert Montserrat Torrent: 100 anys en un dia. M. Torrent. J. Figueras, J. de la Rubia, J. Seguí i OMEN. Església de Sta. Eulàlia. 18.30 h. 22 e.
L’Espunyola - 17 de maig
Concert Goldberg entre ovelles. Ensemble Lienzingen Akademie. Cal Pauet. 11 h. 22 euros.
Casserres - 17 de maig
Concert Els somnis d’Enees. Orq. Barroca de Sevilla, R. Faus i N. Aren. Església dels Àngels. 18.30 h. 22 e.
Castellfollit del Boix - 23 de maig
Sopar entre vinyes. Alba Careta i Henrio i Observatori Astronòmic de Castelltallat. Mas Pubill (Celler Entrebosc). 21 h. 48 euros.
Pujalt - 24 de maig
Concert La rêveuse. S. Gervasoni, R. Humet i M. de la Linde. Capella de la Puríssima Concepció. 11 h. 25 euros.
Igualada - 24 de maig
Vetlla. Cia. Magdalena Garzón i Cor Cererols. Cementiri nou. 18.30 h. 22 e.
El Miracle (Riner) - 30 de maig
Concert Somiar i morir. Laia Molina i Luján Comas. Santuari del Miracle. 11 h. 10 euros.
El Miracle (Riner) - 9 maig/7 juny
Instal·lació plàstica Jardí en blau. José Bonell. De 10 a 20 h. Gratuït.
El Miracle (Riner) - 30 de maig
Concert El Rèquiem de Mozart: el somni etern. Orquestra del Miracle i Cor Francesc Valls. Església del Santuari. 18.30 h. 25 euros.
La Molsosa - 31 de maig
Concert Goldberg en dansa. Rodrigo Belío i Cesc Gelabert. Església de Santa Maria. 11 h. 22 euros.
Castelltallat - 31 de maig
Concert Oneiroi. Lluís Coll, Dani Espasa i Xavier Sabata. Església de Sant Miquel. 18.30 h. 25 euros.
Castelladral (Navàs) - 6 de juny
Dinar entre vinyes. Llum Colomer i Maria de Palol. Celler Ladiferenta. 13.30 h. 42 euros.
Súria - 6 de juny
Concert Il combattimento di Tancredi e Clorinda. Ensemble Contratemps. Plaça Poble Vell. 18.30 h. 22 e.
Matamargó (Pinós) - 7 de juny
Concert Elkano: la primera volta al món. Euskal Barrok Ensemble. Església de Sant Pere. 11 h. 22 euros.
Olius - 7 de juny
Concert Bach en somnis. G. Flotats, A. Papp, R. Esquius i E. Villegas. Molí dels Cups. 17.30 i 19.30 h. 22 euros.
Partint del lema sobre el somni, l’organització ha preparat un repertori de 25 concerts i activitats que tindran lloc en una trentena de municipis del Bages, el Solsonès, la Segarra, el Berguedà i l’Anoia. La tríada que formen el patrimoni, la música i la gastronomia és la guia d’una oferta que té el favor del públic com ho demostren les dues funcions amb tots els tiquets venuts i d’altres per a les quals ja queden poques entrades.
El festival es posarà en dansa aquest dissabte (11 h) amb el taller "El bressol de l’Àfrica", a la Capella del Mas Sant Joan, de Sant Joan de Vilatorrada, que impartirà l’etnomusicòleg Polo Vallejo. A continuació (13.30 h), el Celler Collbaix-El Molí, de Rajadell, hostatjarà un dinar entre vinyes amb actuació del Ianus Consort. A la tarda, a l’església de Sant Domènec de Cervera, la formació La Grande Chapelle protagonitzarà el concert "La vida es sueño ... en música", que homenatja la immortal peça literària de Pedro Calderón de la Barca a partir d’obres de Correa, Durón, Galán, Hidalgo i Patiño, entre altres.
La jornada dominical començarà a les 11 h a Santa Magdalena de Vergós Guerrejat, al poble d’Estaràs, on el llaütista Joel Frederiksen i l’Ensemble Phoenix oferiran el concert Dreaming Pink que convida a escoltar cantautors de diferents èpoques, de John Dowland a Leonard Cohen.
El cap de setmana es clourà a la Cova de Sant Ignasi amb el "Judici a Gesualdo" estrenat fa uns mesos al Palau. Marco Mezquida i el Cor de Cambra de l’equipament barceloní executen un judici musical fictici a la figura del príncep i compositor Carlo Gesualdo.
