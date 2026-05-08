De Santa Teresa a Chris Kraus: les recomanacions literàries de Rosalía i la seva germana Pili
Les germanes tenen un gran interès per la lectura i el comparteixen a les xarxes i en entrevistes
Dúnia Drudis Picazos
Rosalía i la seva germana Pilar Vila, més coneguda com a “Pili”, han tingut sempre una relació molt propera. "És la meva millor amiga, és la persona que més estimo en aquest món", assegurava la cantant en un pòdcast amb l’escriptora Mariana Enríquez publicat a Spotify. Les germanes tenen diversos aspectes en comú i, entre ells, hi ha l’interès per la lectura. Pili és una apassionada de la literatura, de fet, pràcticament cada mes publica al seu Instagram una imatge dels llibres que ha llegit amb alguns comentaris sobre aquests llibres.
Els favorits d’abril
"Tot m’ha encantat", assegura Pili al peu de foto. Els textos inclouen des de 'El libro de la vida' de Santa Teresa fins a 'El pensamiento erótico' de Sara Torres. El primer volum està escrit per la mateixa santa i es tracta d’un document històric que retrata la vida i la cultura de l’època. En canvi, l’assaig de Torres insta a posar el focus de la mirada fora del pensament heterosexual, amb una reflexió sobre el cos i el gènere.
A més, Pili fa una mirada enrere i recomana dues lectures del segle XX: 'El muro', de Marlen Haushofer, una reflexió sobre la relació amb la natura i amb una mateixa, així com l’amor i la vida; i 'La conjura de los necios', de J. K. Toole, la història d’un home que redacta una extensa i demolidora crítica a la societat i a la necessitat dels diners.
En aquesta línia, Vila inclou a la seva llista 'Una mariposa en la máquina de escribir. La vida trágica de J. K. Toole y la extraordinaria historia de "La conjura de los necios"', de Cory Maclauchlin, una bibliografia que repassa l’arbre genealògic de l’autor. Així mateix, l’interès de Pili pel segle passat es complementa amb l’assaig 'Todo sobre la tiranía' de Timothy D. Snyder, que presenta els aprenentatges que cal adquirir dels esdeveniments succeïts al segle XX.
En el mes de Sant Jordi, Pili recomana també 'La mala costumbre' d’Alana S. Portero, una novel·la relatada en primera persona sobre l’experiència d’una nena trans durant els anys 80 i 90 a Madrid. I, seguint amb la narrativa, inclou 'La extraña desaparición de Esme Lennox', que explica la realitat familiar al darrere d’una dona que surt d’un hospital psiquiàtric.
Les recomanacions de febrer
L’anterior publicació que va fer la germana de Rosalía va ser al febrer, on va destacar especialment 'Mi trabajo', d’Olga Ravn, que tracta la maternitat des de diferents punts de vista: de l’ansietat de l’embaràs als rols dins la parella. A més, ressaltava el clàssic de Dostoyevski 'Crimen y castigo' i 'El libro rojo' de Carl Gustav Jung per haver format part d’un club de lectura.
Pili també assegurava que els onze relats del llibre 'Hijo de Jesús' de Denis Johnson i 'Mona' de Pola Oloixarac havien estat "molt divertits", destacant concretament l’obra de Johnson. En canvi, explicava que les epístoles de Qiu Miaojin a 'Cartas póstumas desde Montmartre' havien estat “molt tristes”.
Els gustos de Rosalía
La cantant no mostra de manera tan explícita el seu gust per la lectura, però no dubta a parlar-ne en entrevistes i aparicions públiques. Així, en una entrevista a l’agost amb Paper Magazine revelava que 'El chico de la última fila', de Juan Mayorga, havia estat una de les seves últimes lectures que havia gaudit. La novel·la relata la història d’un jove de 17 anys a qui el seu mestre li canvia la percepció de l’escriptura i del relat.
Rosalía també publica alguns dels seus interessos a Instagram, és el cas de 'Aliens y anorexia' de Chris Kraus, un retrat sobre el fracàs que es mou entre l’autobiografia i la ficció. De fet, el text és la continuació de 'Amo a Dick', de la mateixa autora. La catalana va publicar el 2024 una imatge al seu compte llegint aquest text. La novel·la mostra unes frenètiques cartes d’amor que acaben convertint-se en una expressió artística de la protagonista.
A més, al pòdcast amb l’escriptora Mariana Enríquez, l’artista destacava el llibre 'Las cosas que perdimos en el fuego' de l’autora. Un text que uneix dotze contes que segueixen les investigacions de cossos que apareixen o desapareixen en circumstàncies estranyes.
