Vols formar part del muntatge participatiu "El retaule del flautista", que s’estrenarà a Manresa?
El Galliner i el Kursaal obren una convocatòria per formar part de l'elenc d'aquesta obra, dos anys després de l'èxit "La Santa Espina", de Guimerà
Aquesta nova producció comunitària també la liderarà Sílvia Sanfeliu i la primera reunió organitzativa es farà el pròxim dimarts 26 de maig
Serà aquest any i, de nou, al setembre. Després de l’èxit del muntatge participatiu de La Santa Espina d'Àngel Guimerà, estrenat al teatre Conservatori el 2024 amb la participació d’entitats i de més de 60 artistes dalt de l’escenari, aquest 2026 el Galliner i el Kursaal impulsen una nova producció comunitària, liderada per la manresana Sílvia Sanfeliu. La directora tornarà a posar-se al capdavant d’artistes i entitats del Bages per portar a escena El retaule del flautista, un altre gran clàssic del teatre català, de Jordi Teixidor. Si fa dos anys es representava una sarsuela poc coneguda i menys representada d'una figura clau de la dramatúrgia catalana, ara l'obra triada és una farsa que es convertiria en una obra molt popular. Va ser, també, el debut del seu autor.
El dimarts, 26 de maig a les 7 de la tarda, el teatre Conservatori acollirà la primera reunió organitzativa amb les persones que vulguin participar en aquest muntatge, que es representarà al mateix equipament, el diumenge 13 de setembre. Totes les persones interessades a participar en aquesta obra es poden apuntar a través d'aquest formulari d’inscripció.
El retaule del flautista
El retaule del flautista és una farsa musical escrita per Jordi Teixidor l’any 1968, amb música i cançons de Carles Berga i premiada amb el premi Josep Maria de Sagarra el mateix any. L’obra parteix de l’argument clàssic del conte El flautista d’Hamelin, però el transforma en una sàtira mordaç sobre la corrupció dels poders establerts. L’obra ironitza sobre les contradiccions, la hipocresia i les baixeses de la naturalesa humana. Estrenada en el context polític del tardofranquisme, amb ella s’inaugurava el que es coneix com a teatre independent. Dramaturg i assagista, Teixidor va ser director de l'Institut del Teatre de Barcelona.
L'obra de Teixidor (Barcelona 1939-2011) es va estrenar el 31 de gener de 1970, en el Teatre de L'Aliança del Poble Nou. Era la primera de les tres funcions autoritzades. El mateix Jordi Teixidor es va ocupar de la direcció escènica, Francesc Nel·lo de la coreografia i Fabià Puigserver de l'escenografia i el vestuari. En aquell primer elenc hi havia noms com Alfred Luchetti, Ovidi Montllor o Andreu Martín. L'abril del 1971 arribava al Teatre Capsa en una producció més gran: se’n van fer més d'un miler de representacions. A la comarca, per exemple, l’entitat Teatre Nou Esplai d’Artés la va estrenar el desembre del 1973 en dues sessions, la van repetir a l’estiu del mateix any i també la van portar a altres poblacions, com Berga.
La Santa Espina: La primera experiència
En motiu del centenari de la mort d'Àngel Guimerà, una de les propostes de la Comissió Guimerà va ser recuperar La Santa Espina. Estrenada el 1907, la sarsuela de la qual neix la sardana del mateix nom, és una de les obre smés desconegudes i de les menys representades del dramaturg. El text, prohibit molts anys, pràcticament no s'havia representat en quasi un segle. A Manresa, el teatre Conservatori va fer el ple en les dues funcions d'aquesta producció comunitària, el setembre del 2024.
