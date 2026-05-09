Albert Rumbo reuneix en un llibre la llarga tradició de les Garrofes de Berga
Del 1900 al 2020, ni la guerra va privar els Pastorets de Berga de les Garrofes, els versets humorístics i satírics amb els quals cada any es repassen alguns fets rellevants de la vida local
La història de Berga des de principis del segle passat, explica Albert Rumbo, es pot resseguir en clau de comèdia i sàtira llegint l’enorme quantitat de garrofes de les quals es disposa i que l’historiador de la capital berguedana ha recollit en l’extens volum "No és Garrofa, que és veritat!" La paraula que convencionalment designa el fruit del garrofer, és a Berga sinònim de rialles, crítica punyent i Pastorets, dins de les representacions dels quals cada any es reciten aquests versos de caràcter sarcàstic i amb molt humor que repassen l’actualitat local.
"No és Garrofa, que és veritat!"
Albert Rumbo i Soler
Institut Ramon Muntaner i Coordinadora de Pastorets de Catalunya
25 euros / 580 pàgines
«L’origen de les Garrofes l’hem d’anar a buscar als Pastorets d’en Pitarra», explica Rumbo, arxiver i autor de nombrosos treballs sobre la Patum i la cultura berguedana. El 23 de desembre del 1891 es va estrenar al Teatre Romea de Barcelona l’obra "El bressol de Jesús o en Garrofa i en Pallanga", de Serafí Pitarra. «Va ser el gran renovador del teatre català, però quan va fer els Pastorets ja havia caigut en desgràcia», explica l’autor: «a l’obra, va fer una crítica brutal contra els qui l’havien aclamat, la baixada a l’infern del Garrofa és la baixada a la Barcelona noucentista que enderrocava muralles i feia créixer l’Eixample, deixava com un drap brut els canvis socials, les modes de la burgesia i el Pla Cerdà». La introducció de les Garrofes era ideal per a la crítica i la sàtira de Pitarra.
«Després, les Garrofes es devien incloure en les representacions dels anys posteriors, però no ens consta que s’actualitzessin i la crítica era cap a temes intemporals, com els tablaos flamencs». I com van arribar a Berga? «Algú devia dir per què no?», proposa Rumbo, i es van anar actualitzant cada any.
En la portada del llibre hi veiem un jove Jordi Cussà a l’escenari durant els Pastorets del 1980 recitant les Garrofes als pastors. La tradició, però, va arrencar molt abans. «Tot sembla indicar que, a Berga, els Pastorets d’en Pitarra hi arribaren l’any 1900», apunta l’historiador: «i diem tot sembla indicar perquè, si bé disposem de documentació que certifica que aquell any ja s’hi representaren, no en tenim cap, en canvi, que ens confirmi que aquell fou l’any de la seva estrena a la capital del Berguedà».
El treball que recull les Garrofes des del 1900 fins al 1920, per coincidir amb els 120 anys dels Pastorets de Berga, va obtenir el 1r Ajut a la investigació Pastorets de Catalunya 2020, i aplega totes les Garrofes que s’han conservat. «De la primera època, de l’estrena dels Pastorets d’en Pitarra a la nostra ciutat fins a l’esclat de la Guerra Civil, només hem recuperat una quarteta», puntualitza Rumbo: «la primera que tenim és del 1931», any de la proclamació de la República després de la qual «hom va treure la corona de l’Àliga de La Patum pel caràcter monàrquic». Un incident del qual les Garrofes, com es pot llegir a la pàgina següent, se’n van fer ressò: «són una mica naïf, però tenen intenció».
Jaume Farguell també 'atacava'
«Les Garrofes te les has de saber prendre amb humor», apunta Albert Rumbo. «Al Jaume Farguell», recorda l’autor del llibre sobre qui va ser alcalde de Berga durant setze anys en dues etapes, «les crítiques li dolien, «però ho entomava amb esportivitat». Fins al punt que «durant el sopar del concurs, ell sempre en feia algunes i deixava de volta i mitja l’oposició, però també a ell mateix». En canvi, el batlle Josep Maria Badia «no s’ho va agafar igual, i el primer any va atacar els altres però no es va esmentar a si mateix». La política ha estat sempre una de les dianes preferides de la tradició berguedana.
«La segona etapa va del 1939 al 1972, pràcticament tota la dictadura franquista», indica Rumbo: «les primeres Garrofes que tenim senceres són del 1939, tot just havia acabat un conflicte gens propici per poder realitzar un joc humorístic i irònic com són les Garrofes; malgrat tot, els berguedans de l’època se’n sortiren, i amb nota». L’arxiver destaca d’aquest període el nombre variable d’estrofes que s’observa en els diferents jocs de Garrofes conservats i «el fet que n sempre són quartetes exactes» si bé «aquestes són les estrofes predominants».
Durant aquestes més de tres dècades, «el 99 % de les Garrofes van ser de quatre autors, en Tomàs Pujol i Casals, Francesc Vilardaga i Guitart, Josep Pons i Alsina, el Jepes, i Ramon Calderer i Boixader, «alguns anys anaven signades i altres no». Explica Rumbo que «van tirar cap al bàndol vencedor, però sense fer sang, amb un punt de neutralitat».
El 1973 es va obrir una nova era en les Garrofes amb la convocatòria del primer concurs, per «democratitzar» la possibilitat de ser-ne l’autor en sintonia amb els nous aires que amaraven el país. Segons Josep Montanyà, però, també hi hauria pogut influir que una parella que es veia d’amagat va veure revelat el secret en unes Garrofes i van amenaçar l’autor.
Després de 43 edicions, la davallada en la participació va portar els organitzadors a deixar de convocar el concurs i les Garrofes van passar a escriure-les «membres de La Farsa i les persones que en els darrers anys s’havien presentat al certamen i n’havien resultat vencedores en més d’una ocasió». El 2022, però, el certamen es va recuperar. En un format o altre, les Garrofes no falten mai a la cita dels Pastorets.
Unes quantes Garrofes
Any 1931 (la proclamació de la República)
«Valga’m Déu! Com hi ha món!
L’Àliga ja no du corona.
Potser en el sastre Corones
li hauríem de canviar el nom.»
Any 1939 (la Guerra Civil espanyola)
«Avui tres anys justament
fa, be comptats un per un,
si no compto malament,
que vam entrar per Irún.»
«De feixistes berguedans
aquell país n’era ple,
per la por de caure en mans
del terrible comitè.»
Any 1940 (el transport públic)
«Volia anar a Barcelona
baixant amb el Carrilet;
tot i tardant tanta estona
vaig haver d’anar-hi dret.»
Any 1953 (crítiques a les dones)
«És gros el que passa ara
amb les noies per casar!
Vinga pintar-se la cara
i els plats queden per rentar.»
Any 1967 (la falta de feina per als joves)
«Berga és un país molt sa.
Moltes festes i molts balls,
però tothom desertarà
per la falta de treballs.»
Any 1975 (sobre el fet de fer balanç)
«Perquè gairebé fa riure
que amb els mitjans que tenim,
ara com mai mal vivim.
Com més mitjans, més mal viure.»
Any 1977 (s’apropaven les primeres eleccions municipals)
«Eleccions municipals
es preparen aviat
(ja són molts els ‘concejals’
que a les calces s’han cagat).
Els alcaldes ja tremolen
i preparen el calaix,
no fos cas que es fessin comptes
i es muntés un daltabaix.»
Any 1983 (Berga versus Manresa)
«Sant Pau i santa Maria,
sant Vicenç i sant Eudald,
guardeu-vos de nit i de dia
de Manresa capital!»
Any 1987 (La Patum)
«Fou el Corpus d’aquest any
La Patum dels disbarats,
el poble era un plany
pels aparadors trencats,
brut, vi, llaunes i papers,
mentre el poble anava dient:
‘Però és que aquí ningú fa res?
Que haurem de fer el sometent?»
