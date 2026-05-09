Alex Tous s'inspira en "la relació més tòxica que he viscut mai" per crear la cançó Lately
Als 22 anys, l'influencer del Bages debuta en el món musical amb un tema que li ha servit de "teràpia"
L'influencer bagenc Àlex Tous ha revelat una nova faceta seva als seus seguidors, la de músic. Acaba de publicar la cançó Lately, un tema en anglès que combina hip-hop i rap i que es troba disponible a plataformes com Spotify i YouTube. Li ha servit, diu, "com una teràpia" per expressar el que va viure en la seva última relació.
Amb el raper canadenc Drake com a referent, no és la primera vegada que Tous, de 22 anys, fa un projecte relacionat amb la música. L'interès per aquest art li ve de lluny i ja el seu treball de recerca de batxillerat va consistir a fer un àlbum de música. Sí que és el primer cop, però, que publica un tema propi amb l'ajuda del seu amic Guifré Guiol, Titi, que s'ha encarregat de la producció.
Tous confessa que fa poc va sortir de "la relació més tòxica que he viscut en la vida" i afirma que, això, el va ajudar a "fer el pas" per escriure ell mateix la lletra d'una cançó, cosa que ja li havia rondat pel cap anteriorment. Lately expressa "de manera directa" els seus pensaments i tot el que hi diu "és literal". I was crazy. I'm talking about three months ago (estava boig, em refereixo a fa tres mesos), canta en un dels seus versos. I ell recalca: "Estava boig per seguir en la relació on estava ficat".
"He revifat, em llevo als matins content"
A mitja cançó, s'escolta un àudio en català que titlla Tous d'"immadur". Ell confirma que són paraules gravades de la seva exparella, que per evitar problemes legals de consentiment, "ho vaig passar per la intel·ligència artificial". I en aquest mateix punt de Lately, hi ha un canvi de ritme que passa d'un to més melòdic a un rap més mogut, que simbolitza el canvi de transmetre "com estic últimament" a dir, "calla i ves-te'n", fruit de "l'esgotament".
Els seus prop de 200.000 seguidors estan al cas de la relació a través de vídeos i directes publicats a TikTok i Instagram. "Ho he passat bastant malament, per no dir molt malament", recorda. Ara, però, ha arribat a un punt en el qual s'adona que ha "revifat": "Em llevo als matins content quan abans em llevava moix i apagat".
Després del canvi de ritme que fa especial Lately, apareix la frase Been through many defeats (he passat per moltes derrotes), la qual corregeix dient que, "no van ser derrotes, més aviat patacades, però anava millor per rimar". També fa servir "patacades" per referir-se als "merders" en què s'ha embolicat a les xarxes socials, per exemple una polèmica amb Juana Dolores, o un vídeo que va fer opinant de l'ocupació. En els dos casos afirma que, "continuo opinant exactament igual" i que per això "no ho considero una derrota al revés: m'ha curtit".
Ja cap al final de la cançó, el net dels joiers Tous, diu: I know I expose my life so much but you fuckers don't know me (Sé que exposo molt la meva vida, però vosaltres, no em coneixeu), amb la que es refereix als comentaris "insultant, faltant el respecte i tractant-me de ximple pel simple fet d'haver nascut on he nascut; no vaig mirant a tothom per sobre de l'espatlla; no m'han ensenyat així a casa".
