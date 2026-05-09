La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
Durant aquest estiu el Grup Ítaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut el local d'oci nocturn bagenc
El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions
La mítica discoteca Menfis, ara Villa Martini, tancarà les portes al final d’aquest estiu després de 47 anys d’història. Per acomiadar la sala de Sant Fruitós de Bages com es mereix, el Grup Ítaca ha impulsat la campanya “L’últim estiu de la història”. Durant els pròxims mesos s’hi celebraran diverses festes dedicades a homenatjar les diferents etapes de la discoteca. Com a cloenda, l’espai acollirà un festival de 12 hores, batejat amb el nom de Menfis History, que repassarà la trajectòria de la sala des del 1979 fins al 2026.
La campanya s’estructurarà en quatre capítols amb l’objectiu de “recordar les diferents etapes de la discoteca”, explica Sergi Torra, un dels socis del Grup Ítaca. Un dels esdeveniments, per exemple, estarà dedicat a la primera etapa de Menfis i recuperarà tant la línia gràfica original com l’ambient musical de l’època. La festa comptarà amb la participació dels DJ que van marcar aquells anys.
També hi haurà una festa centrada en l’etapa dominada per la música house i una altra dedicada als anys més recents, vinculats a Villa Martini i Coco Village. “Volem que a cada festa hi assisteixin les persones que van marcar aquella etapa perquè puguin acomiadar-se de l’espai”, detalla Torra.
Després d’aquests actes commemoratius arribarà la gran festa final: el festival Menfis History. “Obrirem tant l’interior com l’exterior del recinte des de les sis de la tarda fins a les sis del matí. A mesura que avancin les hores anirem recorrent tota la història de la discoteca, des del 1979 fins al 2026”, explica Torra. “Serà l’últim dia que la discoteca Menfis obrirà les portes”, afegeix.
L’objectiu és acomiadar com cal una de les sales més emblemàtiques de la comarca. “Per a nosaltres és una gran responsabilitat, perquè no és fàcil resumir gairebé cinquanta anys d’història. Volem estar a l’altura del que Menfis representa per a molta gent”, afirma. Paral·lelament, el grup publicarà a les xarxes socials vídeos amb testimonis i records de persones vinculades històricament a la discoteca.
Danys estructurals i canvi de model d’oci
La sala, inaugurada el 1979 a Sant Fruitós de Bages, presenta actualment diverses afectacions estructurals. “Hi ha danys importants a tota la nau i, de fet, algunes sales ja estan tancades”, assegura Torra. Precisament per aquest motiu, l’edifici haurà de ser enderrocat.
Més enllà de l’estat de l’immoble, el Grup Ítaca considera que el model d’oci nocturn també ha evolucionat. “El que demana la gent avui és diferent del que pot oferir Menfis. Necessitem espais més polivalents”, apunta el soci de l’empresa. Les limitacions estructurals de l’edifici i les noves necessitats del sector han acabat portant la propietat a prendre la decisió de tancar definitivament el local.
“Som gent inquieta, ens agraden els reptes i estem en una etapa de canvis”, destaca Torra, que avança que el grup ja treballa en nous projectes que es donaran a conèixer pròximament. Una de les opcions que s’estudia és aprofitar els terrenys actuals per construir-hi una nau logística.
Cinc anys tancada
El Grup Ítaca i Villa Martini van reobrir la sala el juny del 2016, després que hagués estat cinc anys tancada. La discoteca Menfis havia cessat l’activitat el setembre del 2011 en el que, inicialment, s’havia plantejat com una aturada temporal.
La primera sala Menfis que va obrir portes va ser la de Berga, activa entre els anys 1976 i 2014. Posteriorment, el 1979, es va inaugurar la de Sant Fruitós de Bages, que va tancar la seva primera etapa l’any 2010. La tercera i última discoteca de la marca va ser la de Vilalba Sasserra, en funcionament entre el 1983 i el 2001.
