Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
L’artista catalana porta l’univers visual de les seves cançons fins al centre del Guadalquivir en una actuació sorpresa que converteix Sevilla en el gran escenari internacional de Netflix
Lucía León
La gran Jarana de Netflix a Sevilla ha arrencat com no podia ser d’una altra manera, amb espectacle, música i una ciutat completament entregada al cinema. El Guadalquivir es va convertir en l’eix d’una nit dissenyada per meravellar, on la presentació internacional de Berlín i La dama del armiño va transformar Sevilla en un immens plató a l’aire lliure.
L’entrada triomfal de la banda de Cornetes i Tambors Nuestra Señora del Sol va marcar l’inici d’una nit carregada d’emoció al costat del riu. Els seus sons van envoltar les dues ribes del Guadalquivir mentre milers de persones esperaven l’inici de l’espectacle.
Poc després va aparèixer el repartiment de Berlín i La dama del armiño a bord d’una embarcació que va iniciar el seu recorregut des del Pont de la Barqueta. Amb un brindis simbòlic, els protagonistes van inaugurar oficialment la nit i tot el que estava per venir.
Els focs artificials van començar llavors a il·luminar el cel sevillà mentre la banda del Sol continuava interpretant les seves marxes des del Pont de Triana.
Sevilla es converteix en un gegantí plató
Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Inma Cuesta i Joel Sánchez saludaven des de l’embarcació entre mòbils enlaire, aplaudiments i crits dels assistents.
El Guadalquivir, completament ple, semblava no voler perdre’s ni un segon de la gran producció muntada per Netflix. Les llums reflectides sobre l’aigua, les embarcacions decorant el riu i els ponts convertits en part de l’espectacle van acabar transformant Sevilla en un escenari de cinema a escala internacional.
Rosalía emergeix sobre el Guadalquivir
Llavors va arribar el moment més esperat de la nit. Rosalía va aparèixer sobre un escenari flotant en ple Guadalquivir, desfermant una reacció immediata entre els assistents. Crits, aplaudiments i centenars de mòbils il·luminant ambdues ribes van acompanyar una entrada que semblava treta directament d’una pel·lícula.
El riu es va transformar en una immensa platea a l’aire lliure. Sevilla, il·luminada sobre l’aigua, oferia una imatge impactant mentre les embarcacions envoltaven l’escenari flotant des d’on l’artista catalana va prendre el protagonisme absolut de la nit.
Una actuació dissenyada per a Sevilla
Vestida completament de blanc, Rosalía va iniciar la seva actuació interpretant La Reliquia, jugant amb les referències entre Sevilla i Barcelona i connectant l’imaginari de la seva nova etapa artística amb l’ambient creat per Netflix per a la presentació de Berlín.
L’artista va portar fins al centre del Guadalquivir, davant de la Torre de l’Or, l’estètica visual de Reliquia amb teatralitat, elegància fosca i una posada en escena marcada per la sofisticació visual. Més que un simple concert sorpresa, la seva actuació es va integrar perfectament dins la narrativa construïda durant tota la nit.
El colofó final va arribar amb La Perla, tema en què fins i tot va modificar part de la lletra per anomenar Sevilla, provocant una de les ovacions més emocionants de la matinada. «Quan Netflix em va convidar a actuar aquí no ho vaig dubtar ni un segon. I per què? Perquè era aquí, a Sevilla. És un honor per a mi cantar al Guadalquivir», va expressar Rosalía davant de milers de persones.
Focs artificials per tancar una nit històrica
Entre focs artificials i una ovació interminable, Sevilla va tancar una nit que ja forma part del seu imaginari recent. Música, cinema, espectacle i ciutat es van fondre en un esdeveniment que va convertir el Guadalquivir en l’epicentre internacional de Netflix durant unes hores.
Amb aquesta presentació, Netflix signa una de les produccions promocionals més espectaculars celebrades a Espanya i consolida Sevilla com un dels grans escenaris culturals i audiovisuals del moment.
