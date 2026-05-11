Una confortable caixa de pi per portar el Frontal Florentí de Manresa a Madrid
SIT Spain, empresa especialitzada en trasllats d'obres d'art, s'ha encarregat, de nou, d'embalar aquesta joia manresana que es pot veure a la Seu
El valuós brodat, una peça única, s'exposarà a partir del 26 de maig en el Museo del Prado amb una altra obra de la basílica, el retaule de Sant Març
Deu mesos després de fer-se públic que el Frontal Florentí viatjaria al Museu del Prado per participar en l’exposició temporal A la manera de Italia. España y el gótico Mediterráneo 1320-1420, la joia de la corona de la basílica de la Seu de Manresa s'ha retirat aquest migdia de la vitrina que l'ha acollit des del 2022, després de la seva restauració en profunditat. Ara, i fins a la seva tornada, a la tardor, una reproducció pintada ocuparà el seu lloc. L'exposició, que comissaria Joan Molina Figueras, cap de la Col·lecció de pintura europea fins al 1500, s'inaugura el 26 de maig.
Quatre experts de l'empresa SIT Spain, especialitzada en el trasllat, embalatge i logística d'obres d'art, l'han encabit, amb totes les mesures de protecció, en una caixa de fusta de pi ignífuga amb un tractament antibacterià i antifúngic. De 3,65 metres de llargada, 35 centímetres d'alçada i 116 d'amplada, aquesta 'caixa de trànsit' o 'museogràfica', dissenyada per protegir peces de valor contra incendis, humitat i impactes físics, ha estat construïda, explicava Erola Bedmar, responsable de la gestió cultural i turística de la Seu, "a mida i expressament" a través de l'estudi de la peça fet pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
Des del 1888 i fins avui, aquesta serà la quarta vegada que el també anomenat Frontal de la Passió, de Geri di Lapi, abandoni la Seu per exhibir-se fora, 37 anys després de la seva última sortida. El primer pas per al trasllat ha estat introduir la caixa museogràfica a la basílica i situar-la davant de la vitrina. Amb tota la cura, els experts en embalatge d'art han despenjat de la vitrina l'obra mestra del brodat florentí -que es pot veure a la capella de la Mare de Déu de Lourdes- i l'han ficat a l'interior de la caixa que ha estat dissenyada amb la mateixa inclinació amb què s'exhibeix a la vitrina, del 10%. Per què? Per una qüestió de conservació i exposició.
L'exposició
A la manera de Italia es podrà veure de maig a setembre del 2026 i aborda la circulació artística a la Mediterrània occidental i la influència que va exercir el trecento italià en la configuració de l’art hispànic d’època gòtica. El projecte té el suport d’altres grans institucions i col·leccions de l’estat amb la cessió de brodats, manuscrits il·luminats, pintures, escultures... i les dues peces manresanes.
Amb els bells brodats cara amunt i acomodat en una base feta de 'celaire', material d'escuma de polietilè lleuger, flexible i encoixinat, per protegir la peça, en especial de la humitat, el Frontal Florentí s'ha subjectat amb unes esquadres per assegurar-ne la mínima mobilitat i s'ha procedit a tapar la caixa. Quedava fer-la sortir de la basílica i muntar-la al camió. Tot plegat, en menys d'una hora. Avui, la peça dormirà en el magatzem amb càmeres condicionades que té l'empresa a Vildecans, i és previst que demà ja viatgi cap al Museu del Prado de Madrid.
Com explicava la restauradora Sílvia Crespo, que fa vint anys que s'hi dedica i catorze que treballa a SIT Spain, un cop arribi al museu madrileny, la caixa entrarà a la sala de reserva de l'equipament fins al muntatge de l'exposició, previst per aquest dijous. SIT Spain ja va ser l'empresa que va fer sortir el Frontal Florentí del Museu de la Seu per a la seva restauració. Aquell, recordava, sí que va ser un trasllat més complicat; el d'avui, molt més "habitual" i molt més senzill perquè l'obra ja està restaurada: "El tèxtil és molt delicat", apunta. Conèixer la peça, diu, ajuda. Considerada internacionalment una de les obres mestres del brodat florentí, a la peça se li va fer un tractament de conservació el 1992 i una restauració en profunditat el 2021-22.
Juntament amb l'obra de Geri di Lapi, el Museu del Prado acollirà també una altra peça de la Seu, el retaule de Sant Marc i Sant Anià, obra d’Arnau Bassa, que ja va ser traslladat a l'equipament madrileny el passat juliol: una cessió a canvi de la restauració del retaule en les instal·lacions museístiques madrilenyes. A la mostra, el retaule formarà part d'una selecció de pintures i manuscrits il·luminats realitzats per un grup d’artistes de l’entorn de Ferrer i Arnau Bassa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien