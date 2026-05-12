Ballar swing en el Museu de l'Aigua i el Tèxtil? Una de les propostes per descobrir a Manresa el millor d'aquests equipaments culturals
A partir d'aquest dimecres i fins diumenge, la ciutat se suma al Dia Internacional dels Museus amb més d'una vintena d'activitats en set espais de la capital del Bages
El programa engega amb la inauguració de l'exposició "Cosmogonia de les imatges" del fotògraf Joan Fontcuberta al Museu de Manresa, que presentarà la mostra
Manresa se suma un any més al Dia Internacional dels Museus (DIM), amb més d'una vintena d'activitats per a tots els públics, que es faran del 13 al 18 de maig. Durant aquests dies, la ciutadania podrà visitar i participar en activitats al Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa (MAT), al Centre de l'Aigua de Can Font, a la Casa de la Culla, a la basílica de la Seu, al museu de Geologia Valentí Masachs i al Carrer del Balç.
El lema d'enguany, proposat per l’International Council of Museums (ICOM), entitat organitzadora de l’esdeveniment, és de plena actualitat: "Museus unint un món dividit". El programa s’inicia aquest dimecres 13 de maig amb la conferència "Els recursos geopolítics i la cooperació internacional: una reflexió", a càrrec de Joaquim Sans i Balaguer, al Museu de Geologia Valentí Masachs i amb la inauguració de l'exposició Cosmogonia de les imatges: Joan Fontcuberta al Museu de Manresa, que comptarà amb la presència de l’artista.
Els secrets de les campanes de la Seu es podran descobrir el divendres dia 15 amb la conferència "Les campanes de la Seu. Característiques i secrets de les veus del campanar", a càrrec de Blai Ciurana Abellí, carillonista i campanòleg. I una sessió de ioga dins l’exposició de la Cinteria del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa? Sí, també.
Durant el cap de setmana es duran a terme les activitats familiars com "Descobriu el museu en família!" al Museu de Manresa i "Tècnica 3-6" al MAT i dues trobades d’Urban Sketchers del Bages (professionals i aficionats que practiquen el dibuix in situ, capturant la vida urbana) que es faran a la Seu i al MAT. També hi haurà portes obertes als diferents museus entre el dissabte 16 i el dilluns 18 de maig.
Dissabte de visites
S'han programat dues visites guiades especials: "La Séquia amagada, de Can Font al Passeig Pere III", resseguint el recorregut del rec de la ciutat i l’antic torrent dels Predicadors, i "Del temple al museu: un recorregut per l'art barroc", entre el Museu del Barroc i la Seu de Manresa, per explorar aquest llegat artístic i patrimonial compartit.
Dissabte a la tarda hi haurà la visita teatralitzada "L'Esperanceta va a la fàbrica", al Museu de l'Aigua i el Tèxtil (MAT). Amb molt d’humor i una forta personalitat, aquest personatge ens aproparà al món de la fàbrica i al patrimoni tèxtil.
La Nit dels Museus
Per a la Nit dels Museus, el dissabte 16 de maig es podrà gaudir al Museu de Manresa del concert de Júlia Cruz i Irene Garcés al claustre, una vetllada íntima a partir de la cançó d'autor i una mirada transfeminista, i una visita de nit a les peces més destacades de la col·lecció a través de comentaris a peu d’obra. Al claustre s’instal·larà una food truck amb servei de gastronomia així com taules i cadires on reposar.
Al MAT es farà una ballada de swing nocturna amb la música en directe del trio de swing Jezz Trio. Hi haurà servei de bar durant tot el cap de setmana, inclòs dissabte al vespre i amb Vermuts de patrimoni diumenge al matí.
I diumenge?
Per diumenge també s’ha programat una visita sobre la Casa de la Culla i el vi del Bages, i un racó de lectura i taller de còmics de Comerç Just al MAT. Al Museu de Manresa- Museu del Barroc de Catalunya es farà una pintura col·laborativa amb els motius i colors propis del barroc per formar un gran mosaic compartit en una acció col·lectiva guiada per l’artista Txema Rico on l’art uneix persones. També es farà una visita comentada a l’exposició de Joan Fontcuberta.
El programa
Dimecres 13 de maig
18.30 h. Els recursos geopolítics i la cooperació internacional: una reflexió a càrrec de Joaquim Sans i Balaguer. Museu de Geologia “Valentí Masachs”
La conferència convida a una reflexió crítica sobre com la distribució i el control dels recursos estratègics influeixen en l'estabilitat del sistema internacional, provocant la divisió del mon. En canvi, una intensa cooperació internacional en recursos minerals reduiria la dependència de les matèries primeres i, per tant, els conflictes. La conferència anirà seguida d’un debat i d’una visita al Museu on es mostrarà una exposició sobre la temàtica tractada a la conferència.Organitza: Museu de Geologia “Valentí Masachs”
19 h. Inauguració de l’exposició “Cosmogonia de les imatges: Joan Fontcuberta”. Sala del claustre del Museu de Manresa
La mostra explora l’obra de Joan Fontcuberta, el fotògraf català amb més projecció internacional, a través de set eixos temàtics que conformen una cosmogonia de les imatges i conviden el visitant a descobrir els mecanismes de creació que articulen l’univers de l’autor. L’exposició es podrà visitar fins al 28 de juny. De dijous a dissabte de 10 a 18 h i els diumenges i festius de 10 a 15h. Organitza: Museu de Manresa, Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires i Universitat Autònoma de Barcelona
Divendres 15 de maig
18.30 h. Ioga al Museu . Museu de l’Aigua i el Tèxtil (MAT)
Una experiència única: una sessió de ioga dins l’exposició de la Cinteria del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. Activitat adreçada a tots els nivells, tant si et vols iniciar com si ja tens experiència. Cal portar estoreta i qualsevol altre material que vulguis fer servir durant la pràctica.Cal reserva prèvia a: www.parcdelasequia.cat/agenda/. Organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil - Parc de la Séquia, Prannah Sallent i Espai Salut
18.30 h. Les campanes de la Seu. Característiques i secrets de les veus del campanar. Sala Gòtica de la Seu de Manresa
Conferència a càrrec de Blai Ciurana, carillonista i campanòleg, Premi Berenguer de Montagut 2025, sobre les campanes de la Seu —característiques, epigrafies, campanes desaparegudes, tocs...— i la història i la funció comunitària d’aquest patrimoni sonor. Organitza: Associació Amics de la Seu i Basílica de la Seu de Manresa
Dissabte 16 de maig
10 h. La Séquia amagada de Can Font al Passeig Pere III. Centre de l’Aigua de Can Font
Itinerari que segueix el recorregut del rec de la ciutat i l’antic torrent dels Predicadors, des del Centre de l’Aigua de Can Font fins al Passeig de Pere III. A través d’un recorregut de 2,3 KM, anirem identificant les traces que encara avui expliquen el pas de l’aigua dins la ciutat.Cal reserva prèvia a: www.parcdelasequia.cat/agenda/. Organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil - Parc de la Séquia
10 h. Del temple al museu: un recorregut per l'art barroc
Visita guiada conjunta al Museu del Barroc de Catalunya i a la Seu de Manresa per conèixer l’art del barroc de la ciutat i explorar aquest llegat artístic i patrimonial compartit. Punt de trobada: Museu del Barroc de Catalunya. Cal reserva prèvia a: www.museudelbarroc.cat. Organitza: Basílica de la Seu de Manresa, Museu del Barroc de Catalunya i Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires
De 10 h a 13 h. Trobada d’Urban Sketchers del Bages. Espai Oliba de la Seu
Trobada d’urban sketchers per compartir mirades sobre els espais museístics i patrimonials. Organitza: Urban Sketchers del Bages i Basílica de la Seu de Manresa
De 10 a 19.30 h. Descobriu el Museu del Barroc en família!
Resoleu enigmes i supereu reptes a través de propostes autoguiades pensades perquè els més petits visquin l'art com una autèntica aventura.Organitza: Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya i Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires
De 10 a 22 h. Fem parada al claustre
Al claustre trobareu una food truck amb servei de gastronomia així com taules i cadires on reposar. Organitza: Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya i Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires
12 h. Tècnica 3-6 . Museu de l’Aigua i el Tèxtil
Activitat d’experimentació i descoberta de la tècnica per a infants de 3 a 6 anys on podran interactuar amb diferents materials i propostes que, de manera autònoma i segons els seus interessos, els permetin reflexionar sobre conceptes bàsics relacionats amb la física i la tècnica. Cal reserva prèvia a www.parcdelasequia.cat/agenda/. Organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil - Parc de la Séquia
19 h i 20 h (dues sessions). L’Esperanceta va a la fàbrica. Museu de l’Aigua i el Tèxtil
Visita teatralitzada. L’Esperanceta, una dona que ha hagut de deixar les Valls d’Àneu per anar a la ciutat a treballar, ens guiarà per la seva nova vida a Manresa. Amb molt d’humor i una forta personalitat, ens aproparà al món de la fàbrica i al patrimoni tèxtil. Cal reserva prèvia a: www.parcdelasequia.cat/agenda/. Organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil - Parc de la Séquia, Prannah Sallent i Espai Salut
19.30 h. Concert de Júlia Cruz. Claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya
La veu de Júlia Cruz i la guitarra d'Irene Garcés habitaran el claustre amb un concert proper i honest. A partir de la cançó d'autor i una mirada transfeminista, el duet combina música d'arrel, algun element electrònic i narrativa escènica per compartir vivències i emocions en una vetllada íntima. Organitza: Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, SAI LGTBI de Manresa (Ajuntament de Manresa) i Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires
De 20.30 a 22 h. Relats a peu d’obra al Museu del Barroc de Catalunya
Veniu a recórrer de nit el museu i descobriu, de la mà dels nostres mediadors, les peces més destacades de la col·lecció a través de comentaris a peu d’obra on desxifrareu el simbolisme, la tècnica i els secrets que amaguen. Organitza: Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya i Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires
De 21 a 23 h. Concert i ballada de Swing . Museu de l'Aigua i el Tèxtil
Ballada de swing nocturna amb la música en directe del trio de swing Jezz Trio. Una nit plena de ritme i bon ambient per moure’t amb els clàssics del swing.Hi haurà servei de bar durant tot el cap de setmana i el dissabte al vespre. Organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil – Parc de la Séquia, Voilà
Diumenge 17 de maig : DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
10 h. Visita “Història de la Casa de la Culla i el vi del Bages”. Casa de la Culla
Descobreix la Casa de la Culla i la seva vinculació amb la història agrícola i vitivinícola del Bages. A través dels espais de la masia, coneixerem l’evolució del conreu de la vinya i la producció de vi. (No accessible per a persones amb mobilitat reduïda.) Cal reserva prèvia a: www.parcdelasequia.cat/agenda/. Organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil - Parc de la Séquia
De 10 a 13 h.Industrial Sketching al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Museu de l'Aigua i el Tèxtil
Activitat per mirar el patrimoni amb ulls d’artista. Recorre els espais del museu dibuixant, segellant i capturant els detalls que més t’inspirin. Cal reserva prèvia a: www.parcdelasequia.cat/agenda/. Organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil - Parc de la Séquia, La mona cultura
De 10 a 14 h. Racó de lectura de Comerç Just al MAT Museu de l'Aigua i el Tèxtil
Aquest maig, biblioteques i espais culturals de tot Catalunya s’uneixen al mes mundial del comerç just! Al MAT hi trobareu un racó de lectura dedicat amb llibres i activitats per reflexionar sobre un consum conscient i sostenible. Organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil – Parc de la Séquia, Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera
De 10 a 14.30 h. Un Barroc moltes mans. Claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya
Participeu en una pintura col·laborativa on l’art uneix persones! Pintarem una obra conjunta amb els motius i colors propis del Barroc per formar un gran mosaic compartit. Una acció col·lectiva guiada per l’artista Txema Rico. Organitza: Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya i Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires
De 10 a 15 h. Descobriu el Museu del Barroc en família!
Resoleu enigmes i supereu reptes a través de propostes autoguiades pensades perquè els més petits visquin l'art com una autèntica aventura. Organitza: Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya i Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires
De 10 a 15 h. Fem parada al claustre
Al claustre trobareu una food truck amb servei de gastronomia així com taules i cadires on reposar. Organitza: Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya i Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires
11 h. Taller de còmics al Racó de lectura de Comerç Just al MAT. Museu de l'Aigua i el Tèxtil
A través del dibuix, reflexionarem sobre el consum conscient i sostenible d’una manera dinàmica i participativa. Organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil – Parc de la Séquia, Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera
11 h.Visita comentada a l’exposició “Cosmogonia de les Imatges: Joan Fontcuberta” .Sala del Claustre del Museu de Manresa
Veniu a descobrir l'univers de Joan Fontcuberta en una visita comentada per les comissàries. Cal reserva prèvia a: museudemanresa.cat. Organitza: Museu de Manresa, Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires i Universitat Autònoma de Barcelona.
12 h.Vermuts de Patrimoni. Museu de l'Aigua i el Tèxtil
Descobreix alguns dels elements patrimonials més importants del museu en un ambient distès i gaudeix després d’un vermut-concert al pati del Museu. Organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil – Parc de la Séquia, Voilà
Portes obertes
Museu del Barroc de Catalunya: Dissabte 16 de maig de 10 a 22 h. Diumenge 17 de maig de De 10 a 15 h. Submergiu-vos en el llegat del Barroc català a Manresa: una experiència on la llum, la música i prop de 200 obres d’art reviuen l'esplendor dels segles XVII i XVIII.
Carrer del Balç: Diumenge de 17 de maig de 10 a 14 h. Visita lliure gratuïta al Carrer del Balç, un magnífic exemple d’urbanisme medieval català.
Museu de Manresa: Diumenge 17 de maig de 10 a 15 h. Endinseu-vos en el llegat del Museu de Manresa: un recorregut per les peces més representatives del seu fons i la tradició dels nostres Gegants i Nans Vells.
Museu de Geologia Valentí Masachs: Diumenge 17 de maig de 10.30 a 13.30 h. Vinculat a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, el museu presenta una rica i variada col·lecció de mineralogia i paleontologia, i aporta reflexió i mirada crítica sobre sostenibilitat i drets humans en relació a l’extracció i ús dels recursos geològics.
Basílica de la Seu de Manresa: Diumenge 17 de maig de 12 a 14 h i de 17 a 19 h. La basílica de la Seu de Manresa obre les seves portes en un recorregut que abasta des del romànic fins a l'actualitat, amb obres mestres del gòtic i el barroc.
Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa (MAT): Dilluns 18 de maig de 10 a 14 h. Situat en el marc incomparable dels Dipòsits Vells de Manresa, és un espai dedicat a la història, la tècnica i el patrimoni industrial de Manresa. Ofereix una immersió única en la relació entre l’aigua i la indústria tèxtil, dos elements clau en el desenvolupament econòmic i social de la regió.
