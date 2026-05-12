Cinema
Canes 2026 (Dia 1): Qualsevol gest és polític, el festival comença defensant la cinematografia local
No és casualitat que enguany no hi hagi ni una sola pel·lícula en competició de les grans productores nord-americanes
El film inaugural ha estat "La Vénus électrique", una comèdia romàntica burlesca del director Pierre Salvatore
Avui ha començat la 79a edició del Festival de Canes i com és habitual ho ha fet defensant la cinematografia local. A Canes qualsevol gest és polític. No és casualitat, per exemple, que enguany no hi hagi ni una sola pel·lícula en competició de les grans productores nord-americanes. Thierry Frémaux, el director artístic del certamen, ja va deixar clar que el cinema de les majors als EUA havia abandonat els autors, que són els protagonistes de les pel·lícules de Canes. Però a ningú se li escapa el malestar i la complexitat del moment actual entre els governants de tots dos països.
D'altra banda, Canes sempre serà el vaixell insígnia i espectacular port internacional del cinema francès. D’aquesta manera, Canes cedeix des de fa anys la visibilitat del film inaugural a una producció francesa, generalment més discreta que les que trobem a la competició oficial, però que s’estrena a la vegada a les sales de tot el país, convertint el seu debut en el certamen de la costa blava en un veritable esdeveniment nacional. El film triat enguany ha estat La Vénus électrique, una comèdia romàntica burlesca del director d'En liberté i Un engaño de lujo. Pierre Salvatore signa el seu onzè títol en els trenta-quatre anys d’una carrera on ha sovintejat l’humor local, com en aquesta faula ambientada en el París de principis del segle XX. Una nova reflexió sobre les mentides i l’engany que encapçalen Pio Marmaï, Anaïs Demoustier i Gilles Lellouche.
...I Guillermo del Toro
El protagonista de la jornada d'avui també ha estatr Guillermo del Toro, que va presentar dins de la secció Cannes Classics la seva producció espanyola El laberinto del fauno’ Aquest film que fa vint anys va acabar enduent-se tres premis Oscar s’ha convertit en una de les obres més prestigioses del realitzador de La forma del agua i Frankenstein. Amb la seva aparició en la inauguració de Canes sembla com si el festival volgués reparar la freda reacció que el film va obtenir aquí i homenatjar el que és indiscutiblement un dels cineastes mexicans de més èxit internacional.
