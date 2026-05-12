Canes 2026: Guanyaran els Javis la Palma d'Or amb "La bola negra"?
Aquest 2026 és l'any amb més presència espanyola de la història del certamen amb noms com Sorogoyen o Almodóvar
L'actriu catalana Aina Clotet signa "Viva", el seu debut en la direcció que es projectarà en la molt prestigiosa "Setmana de la crítica"
Esteve Soler
El festival de festivals de cinema torna des d'avui a la cèlebre Croisette enmig d'un moment excepcional per al cinema estatal. Aquest 2026 serà recordat com l'any amb més presència espanyola de la història al festival de Canes. Si l'any passat tothom destacava la coincidència de dos títols com Sirat i Romeria, l'allau d'enguany és simplement espectacular. Especialment tenint en compte que als programadors de Canes ja els costava moltíssim seleccionar una o dues produccions espanyoles.
Quins films seran enguany al cèlebre certamen de la costa blava?
D'entrada tenim tres peliculons en la secció oficial: La presència d'El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen és la conseqüència directa del Cèsar al millor film de parla estrangera per a la increïble As bestas i compta amb un Javier Bardem i una Vicky Luengo que la rumorologia ja situa en la carrera dels Oscars. Els altres que apunten altíssim són els Javis amb La bola negra, fins al punt que no es deixa d'apostar que la Palma d'Or serà per a ells. Sigui com sigui, el mèrit ja és colossal pel seu debut, una apologia lorquiana i LGTBIQ+. I també en competició trobarem el cineasta espanyol més estimat a França, Pedro Almodóvar, amb aquesta Amarga Navidad que ja hem vist aquí, però que pot sumar encara més suports en la seva estrena a Canes.
A aquests cineates sumem també dues coproduccions en la secció "Una certa mirada": La hora más dulce, de Laïla Marrakchi, i El deshielo, de Manuela Martelli; dues propostes més a "Special screenings": Rehearsals for a revolution, de Pegah Ahangarani, i Ceniza en la boca, de Diego Luna; i una altra més a "Cannes Premiere": The end of it, de María Martínez Bayona.
Tot plegat mentre Viva, el debut en la direcció de l'actriu Aina Clotet, és present en la molt prestigiosa "Setmana de la crítica", i Albert Serra produeix el nou film de Bruno Dumont, Rocas rojas, en una extraordinària "Quinzena de realitzadors". I no podem oblidar que hi ha un curt de l'ESCAC a competició dins de la Cinefoundation, Tú, yo y la vaca, d'Aina Callejón, que serà avaluada per la presidenta del jurat, la cineasta barcelonina Carla Simon. En definitiva, és un moment realment impressionant per al cinema estatal.
