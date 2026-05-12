Un recorregut per l’univers fotogràfic de Joan Fontcuberta
El Museu de Manresa inaugura aquest dimecres «Cosmogonia de les imatges. Joan Fontcuberta», a la Sala del Claustre del Museu de Manresa
L’artista assistirà a l’obertura d’una exposició que se suma al Dia Internacional dels Museus i que es podrà visitar fins al 28 de juny
Un recorregut per l’univers fotogràfic de Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955). El Museu de Manresa inaugura aquest dimecres (19 h) l’exposició itinerant Cosmogonia de les imatges. Joan Fontcuberta, una mostra que explora els mecanismes de creació del prestigiós fotògraf català i que es podrà visitar a la Sala del Claustre fins al 28 de juny. La inauguració d’avui tindrà la presència de l’artista.
Aquesta retrospectiva tematitzada sobre l’obra i pensament de Fontcuberta és fruit de la col·laboració amb el màster de Gestió i Anàlisi del Patrimoni Artístic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La mostra ha estat comissariada per Andrea Barbarà, Sara El Kaiss, Gabriel Fonseca, Helena Mate i Èrica Simón, sota la coordinació de Jaume Vidal Oliveras i amb disseny de Jesús Galdón.
L’exposició pretén destacar els aspectes clau de l’obra de Fontcuberta oferint píndoles de pensament sobre els mecanismes de creació artística de l’autor i el seu interès per la pedagogia de la imatge. La mostra recull una varietat de projectes, des dels més destacats de l’autor fins a peces originals com catàlegs i llibres d’artista. Es tracta d’un recorregut per capítols on el públic pot transitar l’espai com si fos una presentació de diapositives, gràcies a imatges de gran format acompanyades de vitrines. El tret de sortida de la mostra va ser el passat 9 de juliol a la Sala d’Exposicions UAB.
Guardonat amb el prestigiós Premi Hasselblad i els Premis Nacionals de Fotografia i d’Assaig, Joan Fontcuberta s’ha consolidat com un dels artistes catalans amb més projecció internacional. Inicialment format com a comunicador a la UAB, ha expandit la seva trajectòria com a assagista, crític, docent i promotor de l’art, sempre convidant el públic a buscar una mirada reflexiva enfront de l’aparent innocuïtat fotogràfica, com en aquesta exposició.
Activitats complementàries
Per aprofundir en el discurs de l’autor, s’han programat diverses propostes complementàries. El pròxim diumenge, a les 11 del matí, s’oferirà una visita comentada en el marc del Dia Internacional dels Museus, que es repetirà el 20 de juny a les 5 de la tarda. Així mateix, el 21 de maig a les 6 de la tarda, tindrà lloc la taula rodona titulada Els engranatges darrere del discurs: comissariat i lectura sobre la fotografia de Joan Fontcuberta, a càrrec de l’equip de comissàries.
A més de l’exposició de Fontcuberta, Manresa se suma un any més al Dia Internacional dels Museus (DIM), amb més d’una vintena d’activitats per a tots els públics, que es faran des d'avui i fins al dilluns 18 de maig. Durant aquests dies, la ciutadania podrà visitar i participar en activitats al Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa (MAT), al Centre de l’Aigua de Can Font, a la Casa de la Culla, a la basílica de la Seu, al museu de Geologia Valentí Masachs i al Carrer del Balç. El lema d’enguany, proposat per l’International Council of Museums (ICOM), entitat organitzadora de l’esdeveniment, és de plena actualitat: «Museus unint un món dividit».
