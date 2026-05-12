El manresà Valentí Oviedo, director general del Liceu, deixa temporalment el càrrec
El directiu exerceix aquesta responsabilitat des del 2018
Marta Cervera / Albert Martín
El director general del Liceu, el manresà Valentí Oviedo, s’ha apartat del càrrec temporalment. Fonts de la institució han explicat oficialment a El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7, que es tracta d’una baixa relacionada amb l’estrès. Les mateixes fonts indiquen que, de moment, la seva absència s’allargarà durant un mes.
En els darrers dies han circulat diverses versions sobre l’absència d’Oviedo, fins al punt que s’havia especulat amb una possible destitució. El teatre, però, n’ha negat aquest extrem i ho atribueix a una baixa mèdica. Oviedo ha declinat comentar la qüestió.
La baixa del manresà arriba en un any en què s’han de produir canvis importants al Liceu: Salvador Alemany, president del patronat de la Fundació Gran Teatre del Liceu, té previst abandonar el càrrec després de l’estiu, quan venç el seu mandat de cinc anys. El directiu va ser nomenat per presidir la institució l’octubre del 2021. Tal com va avançar El Periódico, la figura que genera més consens per rellevar-lo és la d’Helena Guardans, economista i actual presidenta del Consell de Mecenatge de la Fundació Gran Teatre del Liceu.
No és l’únic càrrec rellevant on es produiran canvis aviat: a partir de la pròxima temporada, al capdavant de la direcció musical hi haurà Jonathan Nott, que substituirà Josep Pons. Pel que fa al director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, va renovar en el seu càrrec fins al 2027 i podria renovar per dos anys més.
Però el moment que viu el Liceu és especialment transcendent al marge del que passa a la seva cúpula per una altra raó. Actualment s’està duent a terme el concurs d’arquitectura i urbanització del Liceu Mar. El projecte, que ocuparà 9.000 metres quadrats dins la reordenació d’un espai de 46.000 metres quadrats del Moll d’Espanya de Barcelona i tindrà un cost d’uns 50 milions d’euros, va atraure 55 propostes de tot el món i n’hi ha cinc finalistes; el guanyador d’aquest procés s’hauria de conèixer al llarg d’aquest mateix any. El Liceu Mar és un dels projectes més ambiciosos a escala cultural i urbanística que ha tingut la capital catalana en els darrers anys, i hauria d’estar llest el 2031.
Valentí Oviedo (Manresa, 1977) ha exercit el càrrec de màxim directiu del Gran Teatre del Liceu des del 2018. És llicenciat en administració i direcció d’empreses per l’Autònoma, MBA per l’IE Business School i PDD per l’IESE. Al llarg de la seva carrera professional ha treballat a l’àrea de finances i màrqueting de multinacionals del sector industrial i del gran consum, però la seva inclinació cap a la cultura i les arts el va portar a dirigir, entre el 2008 i el 2013, l’empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics, encarregada de la gestió del Teatre Kursaal i el Teatre Conservatori de Manresa. Posteriorment va ser nomenat gerent del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra OBC, fins que va passar a ser gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona.
La seva vinculació amb el món de la cultura es completa amb la seva presència als patronats de les fundacions Josep Mestres Cabanes, Espurnes Barroques o Banc Sabadell.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure