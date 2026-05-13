Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Valentí OviedoAlerta per plujaVaga de docentsFuita a la C-55Helena JubanyHantavirus
instagramlinkedin

Canes 2026 (Dia 2): Quan el festival va fer fora el director d'"El senyor dels anells"... per vestir pantalons curts

El gran Peter Jackson recull un dels premis d'honor del certamen i repassa la seva trajectòria, farcida de divertides anècdotes

En l'obertura de la secció oficial a competició, dues propostes a considerar, amb el naixement de l'homosexualitat com a eix central

Peter Jackson, avui a Canes

Peter Jackson, avui a Canes / Sebastien Nogier/EFE

Esteve Soler

Esteve Soler

Canes

Avui ha estat el dia a Canes d’un dels primers premis d’honor d’enguany, el gran Peter Jackson. El cineasta de les trilogies d’El senyor dels anells i El hobbit és també un realitzador amb una sensibilitat narrativa molt especial, com ha demostrat en drames tan sublims com Criaturas celestiales o en joies del gore com Brain dead.

L’entrevista en públic que ha ofert Jackson ha servit per repassar tots aquests moments ben diferents de la seva trajectòria, i diverses anècdotes divertides, com el càsting que va descobrir a Kate Winslet o el dia que va ser expulsat del cine a Canes per vestir pantalons curts. Tot i que Jackson ha explicat que està escrivint en aquest moment un nou film per a la nissaga Tintín, que vol dirigir ell mateix, no deixa també de treballar com a productor i ha donat detalls de The lord of the rings: The hunt for Gollum, ‘spin-off’ de la seva nissaga inicial, dirigida aquest cop per l’actor que va interpretar al mateix Gollum, el singular Andy Serkis.

Obertura de la secció oficial

Avui també ha estat el dia, per fi, de l'obertura de la secció oficial a competició. Dues propostes a considerar i amb el naixement de l'homosexualitat com a eix central, tot i procedir de latituds ben diferents: per una banda, la francesa La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet, i per l'altra la japonesa Nagi Notes, de Koji Fukada. La primera juga a casa i, de fet, sembla haver-se creat amb el propòsit d'abordar dilemes i formes pròpies del cinema habitual de Canes. La vida de la dona protagonista és la vida de Gabrielle, una cirurgiana de cinquanta anys que ha de conviure amb una novel·lista que busca inspiració en ella.

Notícies relacionades i més

La segona proposta, Nagi Note', també barreja el desafiament de l'art i el dolor personal, però posant en el centre del relat l'existència d'una escultora. El director Koji Fukada, que ja havia sovintejat les seccions paral·leles del festival, signa ara una proposta lenta, minimalista i lacònica, però també entranyable, amb humor i reflexions vitals valuoses. Dues propostes dignes de la secció oficial de Canes, tot i que deixin la sensació que són un aperitiu davant dels plats forts que han d'arribar a la competició en breu. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  2. Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
  3. La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
  4. Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
  5. Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
  6. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  7. Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
  8. La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona

El Granada perd contra el Barça i certifica el descens a Primera FEB

El Granada perd contra el Barça i certifica el descens a Primera FEB

El diputat de Junts Josep Pagès defensa a Manresa la necessitat de fer fora els ocupes molt més ràpid

El diputat de Junts Josep Pagès defensa a Manresa la necessitat de fer fora els ocupes molt més ràpid

El truc per gastar menys gasolina en plena pujada del dièsel i la benzina

El truc per gastar menys gasolina en plena pujada del dièsel i la benzina

Canes 2026 (Dia 2): Quan el festival va fer fora el director d'"El senyor dels anells"... per vestir pantalons curts

Canes 2026 (Dia 2): Quan el festival va fer fora el director d'"El senyor dels anells"... per vestir pantalons curts

Premien un projecte sobre consum responsable de l’institut Pius Font i Quer de Manresa

Premien un projecte sobre consum responsable de l’institut Pius Font i Quer de Manresa

El regidor acusat d'assetjament per tres exalumnes manté la seva activitat de gestió cultural al Solsonès

El regidor acusat d'assetjament per tres exalumnes manté la seva activitat de gestió cultural al Solsonès

Necrològiques del 14 de maig del 2026

Necrològiques del 14 de maig del 2026

La covid va causar 22,1 milions de morts, el triple del notificat, segons dades de l'OMS

La covid va causar 22,1 milions de morts, el triple del notificat, segons dades de l'OMS
Tracking Pixel Contents