L'Escola Bages presenta aquest dimecres un conte per acostar les tradicions catalanes als infants
El projecte és fruit d'un treball col·laboratiu entre els alumnes amb el suport de Xavier Valls, avi del centre, i il·lustracions de Jaume Gubianes
Dos gegants que protagonitzen un recorregut per la cultura i les tradicions catalanes. Aquest és el fil argumental del conte que l'escola Bages de Manresa presentarà aquest dimecres a la tarda i que porta per títol: El Xar i la Pandi viatgen per la cultura i les tradicions catalanes. Es tracta d'un projecte elaborat pels mateixos pels infants del centre amb la col·laboració de Xavier Valls, qui havia estat professor de filosofia de l'institut Pius Font i Quer, i il·lustracions de Jaume Gubianes. El conte es presentarà aquest dimecres, a 3/4 de 5 de la tarda, a la biblioteca del centre educatiu, en un acte obert al públic.
Valls explica que la idea d'escriure un conte es va començar a gestar aquest curs amb l'objectiu d'acostar la cultura i les tradicions catalanes als alumnes. Cada grup classe, des de parvulari fins a sisè de primària, va rebre l'encàrrec d'elaborar un relat relacionat amb diverses tradicions, com ara el correfoc, la imatgeria festiva o tradicions culinàries com els panellets.
Amb els contes recollits, Valls es va encarregar d'articular un relat a partir de les idees dels infants amb l'objectiu que cada pàgina reflectís la seva veu i la seva manera d'entendre el món. "Ha estat un procés creatiu que hem fet plegats", diu Valls, que explica que el conte incorpora il·lustracions de Gubianes, juntament amb dibuixos elaborats pels alumnes.
El resultat final és un conte que relata el viatge dels dos gegants de l'escola, el Xar i la Pandi, per descobrir la riquesa de la cultura catalana, explorant festes, costums i personatges que formen part del nostre patrimoni. "S'hi pot trobar des d'apartats dedicats a tradicions com el correfoc, però també a la cuina catalana i a artistes destacats com Miró o Dalí", diu Valls.
L'objectiu és que el conte serveixi com a material educatiu per a altres escoles i que transmeti valors educatius associats a la cultura i a les tradicions catalanes.
