Manresa tindrà una festa del cinema, la Gala Plácido, i es planteja recuperar el Fecinema
La Manresa Film Office, encarregada dels rodatges a la ciutat, compleix deu anys amb una celebració que premiarà professionals i empreses del sector, amb noms com Miki Esparbé, David Victori, Mario Gas o Marc Martínez
La festa, oberta a la ciutadania, es farà al Teatre Kursaal el 27 de maig | L'any passat, la capital del Bages va ser l'escenari de pel·lícules com "Upiro", al Convent de Sant Francesc, o l'anunci de Coca-cola
Una festa per celebrar els deu anys de trajectòria (i "d'èxits") de la Manresa Film Office, el servei del consistori dedicat a facilitar i atraure rodatges a la ciutat, i una festa que vol tenir continuïtat. Coincidint amb el fet que enguany es compleixen, també, els 65 anys del rodatge de Plácido, la gala que estrenarà Manresa portarà el nom de la pel·lícula més emblemàtica rodada a la ciutat i, a més, recuperarà aquest nom, estrenat en el seu moment pel desaparegut Fecinema, per al lliurament de premis que la gala. Desaparegut... fins ara. Fins i tot el cartell de l'aquesta nova gala, ideat pel director de la Manresa Film Office, Aleix Farrés i dissenyat per Ariadna Gras, fa una picada d'ullet a l'antic Festival de Cinema Negra de Manresa, amb Berlanga inclòs, i afegint-hi elements de la sèrie Hache de Netflix, el detonant que ha convertit Manresa en un valorat plató cinematogràfic.
Avui, en la presentació de la Gala Plácido i dels resultats del 2025 quant a rodatges, el regidor de d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, ha posat sobre la taula el que des de fa mesos és una idea que sobrevola en els cinèfils de la capital del Bages: recuperar l'antic festival de cinema de la ciutat. Per a Vila, "hem de ser valents per tenir un certamen propi. Després d'aquests primers deu anys de consolidació de la ciutat com a escenari de rodatges, ara arriba el moment de l'expansió, amb nous mitjans i equipaments". Això, es tradueix, d'una banda, en la "reedició del festival manresà", que va plegar veles el 2012 i, de l'altra, en crear o utilitzar infraestructures per tenir un plató a la ciutat. Segons Vila, una idea seria construir un "auditori nou: si tinguéssim un equipament suficientment gran podríem portar els Gaudí, ara no". "Ens hem de creure el que hem fet i el que podem fer i, per això, necessitem, també, el sector privat". En aquest hipotètic creixement, per a Vila un nou hotel tampoc faria nosa. I en un hipotètic futur, què passaria amb el Festival Clam? "Pas a pas", segons Vila.
La Gala Plácido
Per al director de la Manresa Film Office, Aleix Farrés, la Gala Plácido és el primer pas perquè "Manresa faci un salt", tenint en compte que "al llarg d'aquests anys s'ha convertit en una de les ciutats referents al país quant a rodatges". L'exemple d'això, com han remarcat, és la inclusió de la ciutat en el "grup selecte" de la Spain Film Comission, que "obre les portes a rodatges més potents". I com el símils esportius estan de moda, per a Vila, incorporar-se a aquesta entitat implica "jugar en la Champions League del sector audiovisual i, per tant, tenir molta més notorietat entre els operadors". Amb una ciquantena de 'films office' a l'Estat, a Catalunya només en formen part Barcelona, Sitges i Terrassa: "Per a nosaltres, és un premi per la bona feina d'aquests deu anys". Una xifra: en deu anys, a Manresa s'han filmat més de 500 produccions audiovisuals.
La Gala Plácido se celebrarà el pròxim 27 de maig, al Teatre Kursaal, amb l'assistència d'actors i actrius de "reconegut prestigi, així com de productores destacades del panorama estatal i internacional", com han explicat aquest migdia el director de la Manresa Film Office, Aleix Farrés i el regidor de d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila. La idea, ha apuntat Farrés, és "reconèixer aquells professionals i empreses que han confiat en el nostre territori, valorar la seva trajectòria i la seva vinculació a la ciutat" a través de nou guardons. Entre els premiats, noms propis de 'casa' com Miki Esparbé o David Victori, o l'actor Marc Martínez. I entre els convidats, figures com Mario Gas o l'actriu Vicky Peña... i noms que no s'han volgut desvelar. La Gala Plácido la presentarà l'actriu Cristina Brondo, i tindrà, entre d'altres, la música de Manu Guix i Laura Andrés. L'escenografia i la producció la signa la bagenca Well Studios. Per a Vila, la gala és una oportunitat per "posar Manresa en el mapa"
La flamant gala que vol "unir el sector audiovisual" està pensadar, també, com una festa ciutadana. Així, les entrades, al preu de 5 euros, es posaran a la venda a les taquilles i web del Kursaal, a partir del 18 de maig. Amb catifa vermella i 'dress code'.
Menys rodatges, més dies de filmació
Menys rodatges, però més dies de filmació i més retorn econòmic. Aquest seria el resum del 2025. La ciutat va acollir un total de 41 produccions, una vintena menys que l'any passat quan es va aconseguir la xifra rècord de 60; però, han apuntat Farrés i Vila, la ciutat "ha batut el seu rècord en dies de rodatge, un total de 133" (121 l'any passat). L’increment s'explica, en gran part, pel rodatge integral de la pel·lícula Upiro, que va instal·lar-se als carrers de la capital del Bages durant tres mesos. El "ritme d'activitat no ha decaigut", ha subratllat Vila, i ha fet que el retorn econòmic per la ciutat creixi i es calculi "en uns "781.300 euros", 150.000 euros més que el 2025.
Per què menys rodatges? Farrés i Vila han subratllat que la pèrdua de filmacions a Manresa és paral·lela a la viscuda a Catalunya. L'explicació, han dit, s'ha de buscar "en factors macroeconòmics, com l'augment dels aranzels internacionals i la complexitat geopolítica". I, a escala local les obres a L'Anònima o la Fàbrica Nova no han permès filmar en aquests escenaris. L'Anònima en especial, un dels puntals dels rodatges a la ciutat, ha deixat de fer, segons Farrés, "una vintena de projectes". Ara, pero, ambdós equipaments ja estan operatius. Aquest 2026 ja s'han rodat una quinzena de produccions i, per al juny "s'espera una producció potent".
De l'anunci de Coca-cola al film "Upiro"
D’entre les produccions que han destacat durant el 2025 s'ha destacat la sèrie Singular; els llargmetratges de ficció Cronos, El mapa de los Anhelos, Upiro i Las vidas posibles de mi madre; el documental ficcionat Una història de Crímenes, el curtmetratge Red devil o l’espot de Coca-Cola, entre altres.
Finalment, quant a l'activitat de la Manresa Film Office, s'ha subratllat la tasca de preparació feta durant el 2025 que va culminar el gener d'enguany amb la celebració del II Fòrum de Documentalistes, que va reunir a Manresa alguns dels professionals més destacats de l'Estat, entre ells diversos guanyadors del Goya al Millor Documental dels darrers anys.
Nova pàgina web
La Manresa Film Office ha llançat oficialment la seva nova pàgina web, que ja es pot consultar, una plataforma renovada que té com a objectiu principal facilitar l'accés a la informació tant als professionals del sector audiovisual com a la ciutadania, que té al darrere de la feina de continguts la manresana Nàstia Belyanina.
Una de les novetats és la inclusió d'un pràctic directori d'empreses locals. Aquest espai permet a les productores que venen de fora trobar fàcilment perfils i serveis essencials per als seus rodatges. Hi destaquen, entre d'altres, professionals sorgits del grau de maquillatge, serveis de mobilitat com els lloguers de cotxes per a rodatges i una completa oferta d'allotjaments. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de facilitar la logística als equips de gravació i, al mateix temps, contribuir a l'economia local manresana, generant un retorn directe al territori.
La nova plataforma també compta amb una secció dedicada als reconeixements i a les col·laboracions estratègiques. S'hi subratlla la participació i col·laboració de la Manresa Film Office en esdeveniments de prestigi com la Nit de l'Audiovisual del Clam, el Shooting Location Marketplace —un dels esdeveniments internacionals més importants del sector audiovisual dedicat exclusivament a les localitzacions—, els Premis Gaudí i el II Fòrum de Documentalistes.
Finalment, una de les seccions més atractives del portal és l'aparador dedicat als últims rodatges que han passat per la capital del Bages. En aquest apartat, tant curiosos com localitzadors poden descobrir els projectes recents de cinema i publicitat d'èxit nacional i internacional gravats a la ciutat. Cada producció compta amb una detallada fitxa tècnica on s'especifica quin projecte és i, sobretot, els indrets exactes on s'ha rodat.
