Festival europeu
Aquests són els països que sí que participen a Eurovisió 2026: llista de cançons i cantants favorits
Finlàndia i Grècia se situen entre les propostes més destacades, però eclipsades per la participació d’Israel
Dúnia Drudis Picazos
La setmana eurovisiva ha donat el tret de sortida amb la primera semifinal, que es va celebrar ahir a la capital austríaca. L’edició d’aquest any s’ha vist immersa en la polèmica per la participació d’Israel al certamen, fet que ha portat alguns països a no participar al festival. Entre els estats que han decidit boicotejar el concurs hi ha Espanya, seguida d’Irlanda, els Països Baixos, Islàndia i Eslovènia. Tanmateix, hi ha altres 35 països que han continuat endavant amb la seva candidatura.
La primera semifinal va comptar amb alguns dels grans favorits de l’edició, com Finlàndia, amb el tema ‘Liekinheitin’, interpretat per Linda Lampenius & Pete Parkkonen. El tema es posicionava com un dels favorits a les cases d’apostes, però el va superar la cançó de Grècia, ‘Ferto’, d’Akylas. Però més enllà dels favorits musicals, el gran protagonista de l’edició és Israel, amb el tema ‘Michelle’, interpretat per Noam Bettan. La proposta se situa entre les cinc cançons més votades a les cases d’apostes, però la classificació es caracteritza per un gran component polític.
Entre les cançons més destacades de la segona semifinal hi ha la de Dinamarca, ‘Før vi går hjem’ de Søren Torpegaard Lund. A la segona nit del festival interpretaran els seus temes altres països situats entre els 10 favorits a les cases d’apostes, com Austràlia (‘Eclipse’ de Delta Goodrem) o Romania (‘Choke Me’ d’Alexandra Căpitănescu).
Cançons dels països participants:
- Albània - 'Nân' d’Alis
- Alemanya - 'Fire' de Sarah Engels (Big Five)
- Armènia - 'Paloma Rumba' de Simón
- Austràlia - 'Eclipse' de Delta Goodrem
- Àustria - 'Tanzschein' de Cosmó (País amfitrió)
- Azerbaidjan - 'Just Go' de Jiva
- Bèlgica - 'Dancing on the Ice' d’Essyla
- Bulgària - 'Bangaranga' de Dara
- Croàcia - 'Andromeda' de Lelek
- Xipre - 'Jalla' d’Antigoni
- República Txeca - 'Crossroads' de Daniel Žižka
- Dinamarca - 'Før vi går hjem' de Søren Torpegaard Lund
- Estònia - 'Too Epic To Be True' de Vanilla Ninja (Desclassificada a la primera semifinal)
- Finlàndia - 'Liekinheitin' de Linda Lampenius & Pete Parkkonen
- França - 'Regarde !' de Monroe (Big Five)
- Geòrgia - 'On Replay' de Bzikebi (Desclassificada a la primera semifinal)
- Grècia - 'Ferto' d’Akylas
- Israel - 'Michelle' de Noam Bettan
- Itàlia - 'Per sempre sì' de Sal Da Vinci (Big Five)
- Letònia - 'Ēnā' d’Atvara
- Lituània - 'Sólo quiero más' de Lion Ceccah
- Luxemburg - 'Mother Nature' d’Eva Marija
- Malta - 'Bella' d’Aidan
- Moldàvia - 'Viva, Moldova' de Satoshi
- Montenegro - 'Nova zora' de Tamara Živković (Desclassificada a la primera semifinal)
- Noruega - 'Ya ya ya' de Jonas Lovv
- Polònia - 'Pray' d’Alicja
- Portugal - 'Rosa' de Bandidos do Cante (Desclassificada a la primera semifinal)
- Regne Unit - 'Eins, Zwei, Drei' de Look Mum No Computer (Big Five)
- Romania - 'Choke Me' d’Alexandra Căpitănescu
- San Marino - 'Superstar' de Senhit (Desclassificada a la primera semifinal)
- Sèrbia - 'Kraj mene' de Lavina
- Suècia - 'My System' de Felicia
- Suïssa - 'Alice' de Veronica Fusaro
- Ucraïna - 'Ridnym' de Leléka
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
- Dinou joves detinguts a Manresa, entre ells 12 menors, per robatoris amb violència i agressions en grup
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres