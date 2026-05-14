Canes 2026 (Dia 3): Benvinguda a la direcció de cinema, Aina Clotet
La catalana ha estrenat la seva òpera prima "Viva" en una de les seccions més prestigioses del certamen, la mítica Setmana de la crítica
El millor any del cinema estatal al Festival de Canes és l’any del debut en la direcció d’Aina Clotet. L’actriu d’Elisa K, La filla d’algú i Germanes estrena la seva òpera prima en una de les seccions més prestigioses del certamen, la mítica Setmana de la crítica, on cada any veiem alguns dels millors debuts del panorama internacional, com recentment els de Charlotte Wells (Aftersun), Jesse Eisenberg (When you finish saving the world) o Jeff Nichols (Take Shelter).
Després de triomfar precisament aquí, al catòdic festival Canneseries, amb la premiada Això no és Suècia, que ella mateixa va escriure i dirigir, la catalana ha portat aquell mateix i celebrat estil a un llargmetratge. Viva explica amb cruesa contemporània, però amb un humor proper, la vida de la Nora, una dona de quaranta anys que s’enfronta a la mort en patir un càncer de pit. La necessitat de viure de nou després del trauma fa que comparteixi experiències amb dos homes completament oposats: el seu compromès company sentimental i un joveníssim i irresponsable ballarí. Com que cap dels dos omplen el seu buit, Nora es veurà obligada a afrontar les pors per ella mateixa.
Clotet i la coguionista Valentina Viso saben oferir un retrat colpidor i modern de la malaltia i el dolor emocional que l’envolta, una perspectiva que arribarà al cor de les espectadores, però al mateix temps el film confronta sense complexos el dramatisme amb situacions còmiques on la pròpia Aina Clotet com a actriu destaca també en el paper protagonista. En el repartiment també cal mencionar Naby Dakhli, Marc Soler i, interpretant els pares de la protagonista, els còmics Willy Toledo i Lloll Bertrán, una elecció arriscada per part de la directora. Clarament equiparable a l’allau de realitzadores catalanes i espanyoles que estan arrasant pels festivals de cinema d’arreu del món, tot indica que Viva és l’inici d’una llarga carrera d’Aina Clotet també en la direcció de cinema i d’una manera d’entendre la narració gens convencional que reflecteix una vivíssima personalitat com autora.
