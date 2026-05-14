Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Els Catarres estrenen la cançó 'Diumenge sense drama' i anuncien una nova gira d'estiu

El grup recorrerà Catalunya amb més de 50 concerts els pròxims mesos

Imatge promocional d'Els Catarres

Imatge promocional d'Els Catarres / Mònica Figueras

ACN

Barcelona

Els Catarres han estrenat aquest dijous al vespre la seva nova cançó 'Diumenge sense drama' (Halley Records), ja disponible a les plataformes digitals. Es tracta d'un 'single' que busca retratar aquells matins que s'aixequen diferents, amb la intuïció que alguna cosa important està a punt de passar, dels retrobaments esperats. A nivell sonor, la banda s'allunya de la veu com a element individual per a donar pas a una tornada plenament coral.

L'acompanya un videoclip, que ha estat dirigit per Lyona i rodat als carrers Sant Pol de Mar (Maresme). En paral·lel, el grup ha anunciat la seva nova gira d'estiu, anomenada 'Gira sense DRAMA', amb la qual recorreran Catalunya amb més de 50 concerts.

Notícies relacionades

El grup recorrerà durant els pròxims mesos alguns dels principals escenaris del país amb el seu directe. La gira farà parada a festivals com el Canet Rock, el Pirata Beach Festival, el Festivalot o el Lo Riu Sona, així com a poblacions com Terrassa, Badalona, Girona, Sant Feliu de Guíxols o Roses, entre moltes altres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents