El grup manresà Declivi publica aquest dijous "Guerra Endins"

Ja es pot trobar a totes les plataformes el nou treball del sextet de rock en català, editat per Guspira Records

Susana Paz

Susana Paz

Manresa

Primer va ser Fes-me miques; després, Quan m’inunden les pors i, finalment, Miratges. De la «tensió emocional, passant per la reconstrucció i arribant a la identitat». Són els tres senzills que el grup manresà Declivi ha anat avançant del seu nou disc, Guerra Endins (Guspira Records) que, des d'aquest dijous, ja es pot trobar a totes les plataformes digitals.

Després dels set temes publicats a Ha canviat tot, el 2024, el sextet de rock en català explora les batalles internes i les cicatrius en un treball que els situa a l’aparador amb una sòlida proposta. Sí, la cosa va de rock, però també de sensibilitat melòdica. La jove banda que integren Unai Tenreiro (bateria), Marc Romera (guitarra elèctrica), Bernat Ledesma (baix i segones veus), Víctor Solé (guitarra elèctrica), Max Galindo (guitarra elèctrica) i Nil Navarro (veu) va pujar per primer cop a un escenari a Manresa, el 30 de juny de 2023. Dos anys després, el setembre de l’any passat ja feien el seu primer Kursaal presentant «tots» els seus temes, també el que integren el seu segon disc.

Guerra Endins proposa nou cançons que són, per a ells, un «segon començament» i una «aposta seriosa» per una carrera que han empès guanyant el concurs Engresca’t 2024 o aconseguint una beca de gravació amb Casa de la Música. Però, sobretot, expliquen, «mirant d’aprofitar cada directe, cada oportunitat per fer sonar la nostra música».

