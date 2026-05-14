Docent de violoncel
Inspecció de Treball va sancionar la fundació de l’exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments arran de la denúncia d’unes treballadores
El servei públic va imposar una sanció de 750 euros per incompliment del registre de jornada laboral
Alba Giraldo
Inspecció de Treball va sancionar fa un any la fundació de l’exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de presumptes tocaments P. T., que organitza un festival i una acadèmia de música a l’estiu al Solsonès, arran de les denúncies d’unes treballadores. Tres extreballadores del curs estival, que signen l’acusació, van al·legar una "situació irregular i vulnerable" en el seu lloc de treball. Fonts coneixedores de l’actuació efectuada per Inspecció expliquen que la fundació va rebre una sanció de 750 euros per incompliment del registre de jornada laboral.
Tanmateix, tot i que només va ser sancionada per aquest fet, en la denúncia, a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup que aquest diari, les afectades, que van treballar a l’acadèmia durant l’estiu del 2024, també exposen altres situacions. En concret, les demandants asseguren, entre altres particularitats, que l’empresa "no té departament de recursos humans, ni cap protocol contra l’assetjament sexual" i que "hi ha molts membres de l’equip que no tenen el certificat de Delictes Sexuals al dia, perquè la direcció no ha sabut tramitar-lo o demanar-lo a temps".
El Periódico va publicar el 12 de maig que dues exalumnes del Conservatori del Liceu acusaven l’exprofessor de violoncel del centre P. T. de, presumptament, haver-les enviat fotos despullat durant la seva relació acadèmica i posteriorment. A més, una d’elles i una altra tercera exestudiant acusaven l’exdocent d’haver-los fet suposats tocaments al cos a l’aula i d’haver intentat besar-les al cotxe del professor fa aproximadament una dècada.
Disponibles "les 24 hores del dia"
En la denúncia presentada a Inspecció de Treball, les extreballadores també exposen que, durant les tres setmanes que dura el curs musical d’estiu, havien d’estar disponibles "les 24 hores del dia" i no tenien "cap control horari, ni de tasques, ni de calendari", que les funcions i els serveis prestats no es corresponien amb els que apareixien al seu contracte laboral, i que no cobraven els complements que s’estableixen en diversos convenis laborals, com el "plus de disponibilitat, plus de nocturnitat i dietes".
En l’escrit, les afectades expliquen que, tot i que al curs hi hagués menors d’edat, "la direcció no tenia cap coneixement sobre la normativa a l’hora de treballar amb menors". En aquest sentit, expliquen que membres de l’equip s’haurien hagut de fer càrrec de "coses tan bàsiques com comprar una farmaciola" o recopilar la documentació de cada menor. Així mateix, afirmen en la denúncia que no tenien coneixement de "cap protocol en cas d’emergència" ni havien rebut "cap formació en matèria de prevenció de riscos laborals".
Estil comunicatiu "agressiu i violent"
Les denunciants també descriuen un suposat "estil comunicatiu absolutament agressiu i violent" per part de la direcció: "El tracte amb certs membres de l’equip, l’alumnat, les persones externes amb les quals treballem i altres organitzadores externes és totalment despectiu i fins a cert punt humiliant". I fan referència a presumptes "retrets i crítiques negatives no constructives davant la resta de l’equip i persones alienes a l’organització" i comentaris que "poden ser despectius amb la feina feta, o fets d’una manera que qüestionen les habilitats de treballar de les persones a les quals van dirigits", entre d’altres.
El festival d’estiu compta amb un conveni amb l’ajuntament del municipi on se celebra, que ha confirmat a aquest diari que "no tenien constància" de la informació publicada, que es reuniran amb la persona "a qui s’acusa" i, a partir d’aquí, "valoraran quines decisions cal adoptar" a partir d’ara.
Col·laboradors
La fundació compta amb diverses entitats col·laboradores que fan possible la celebració del festival i els cursos d’estiu. Entre elles, l’ajuntament de la localitat on se celebra i el Departament de Cultura de la Generalitat, que, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), atorga subvencions perquè desenvolupin les seves activitats. "El Govern de la Generalitat condemna de manera contundent qualsevol tipus d’agressió sexual, considerant-les una greu vulneració dels drets humans i una expressió de la violència masclista", han indicat a aquest diari fonts de Cultura. Les mateixes fonts apunten que és la fundació, no cap persona, qui rep aquestes subvencions, i que s’han complert sense problemes els objectius d’aquestes ajudes públiques.
El violoncel·lista, que continua programant concerts de prestigi i fins aquest dimecres era regidor en un petit municipi de la província de Lleida —va comunicar ahir que s’apartava "temporalment" del càrrec "amb l’objectiu de facilitar l’aclariment dels fets"—, durà a terme aquest estiu la 25a edició del seu festival. Per celebrar aquest quart de segle, la fundació va presentar la seva candidatura a la Creu de Sant Jordi, un reconeixement que atorga la Generalitat de Catalunya a persones i entitats que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats al territori català, tot i que finalment no va rebre la distinció.
