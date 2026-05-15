Anna Comas Vives, nova directora del Museu del Barroc de Manresa
La historiadora de l’art manresana agafa el relleu de Francesc Vilà Noguera al capdavant de la institució després de ser escollida en el procés selectiu corresponent
Comas esdevé la primera directora dona del Museu de Manresa i del Museu del Barroc de Catalunya
L’empresa municipal Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires (MATMUSA) i l’Ajuntament de Manresa han fet públic la selecció d’Anna Comas Vives com a nova directora del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. Després de la jubilació de l’antic director, Francesc Vilà Noguera, es va obrir una convocatòria per seleccionar la persona que havia d’ocupar aquest càrrec. Anna Comas, que ha estat l’escollida en aquest procés, té la missió de dotar el museu d’una visió a llarg termini, promoure la coherència i qualitat de totes les actuacions que hi tenen lloc i assegurar-ne el correcte funcionament. La possessió del càrrec, que es preveu per abans de l’1 de juny, suposarà el nomenament de la primera dona directora d’aquest equipament.
Anna Comas Vives, nascuda a Manresa al 1986, és llicenciada en Història de l'Art i s'ha especialitzat en el camp de la museografia i en la gestió de col·leccions i de fons artístics. Ha treballat per a diversos museus, com el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya o el Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. A l’experiència en la gestió de fons, hi suma una trajectòria consolidada en la docència i la divulgació, ja que ha exercit de professora del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i d’UManresa. Així mateix, és autora de publicacions a l'entorn del patrimoni i la història de l'art, i va ser guardonada amb el Premi Pare Ignasi Puig i Simon l’any 2023.
Comas actuarà d’acord amb les directrius municipals i en el marc de col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
