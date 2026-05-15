Canes 2026 (Dia 4): El festival comença a ensenyar les seves cartes
I ho fa amb dos grans cineastes habituals de la Croisette: el polonès Pawel Pawlikowski i l'iranià Asghar Farhadi
El festival de Canes comença a mostrar les seves cartes amb dos grans cineastes habituals de la Croisette. El primer ha estat el polonès Pawel Pawlikowski, guanyador de l'Oscar amb la portentosa i suggerent Ida i nominat com a director amb la també referencial Cold War, igualment premiada aquí a Canes. Ara ens presenta Fatherland, sobre la relació entre l'escriptor alemany Thomas Mann i Erika, la seva filla, també escriptora. Durant l'estiu de 1949, tots dos creuaran una Alemanya marcada per les conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Pawlikowski ens mostra un país dividit i derrotat al mateix que els seus dos protagonistes resten profundament fracturats. Una ocasió excel·lent perquè el director aporti tot el seu existencialisme habitual i la seva conseqüent estètica poètica amb una poderosa i cuidada fotografia en blanc i negre. Resulta inevitable destacar l'enfrontament interpretatiu entre el veterà Hanns Zischler (En el curso del tiempo) i la impecable Sandra Hüller (Anatomía de una caída), que sembla que no pot fer res malament. Fa uns pocs mesos va ser premiada al festival de Berlín i torna a merèixer tots els reconeixements amb aquest nou treball.
Asghar Farhadi
També en competició, però sense el consens crític obtingut per l'anterior, hem pogut veure el nou film d'un altre cineasta llegendari, l'iranià Asghar Farhadi, doble guanyador de l'Oscar amb Nader y Simin, una separación i El viajante. Histories parallèles forma part d'aquesta filmografia que està fent a Europa, especialment a França, i que manté la qualitat de les seves primeres produccions, malgrat una lògica distància extranyadora. En aquesta ocasió s'ha rodejat de tres de les grans dives del país, Virginie Efira, Isabelle Huppert i Catherine Deneuve, per explicar el relat d'una escriptora que espia als seus veïns a la recerca d'inspiració.
La ficció començarà a envair la realitat quan contracti per ajudar-la a un jove que capgirà completament la seva vida. Asghar Farhadi aplica el seu emotiu neorealisme per aquest relat desigual que connecta amb l'argument de dos films també en competició a Canes: la francesa La vie d'une femme, de Charline Bourgeois-Tacquet, i el darrer Almodóvar, que es podran veure en competició al festival els pròxims dies.
