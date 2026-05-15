Música
El Concert de Patum torna diumenge al Kursaal, ara amb l’empremta del grup Flowk
Les músiques patumaires interessen més enllà de la plaça de Sant Pere: enguany la proposta del Memorial Ricard Cuadra s’escoltarà a Manresa, al CAT de Gràcia i, finalment, a Berga
La Patum és molta Patum. I la seva música és un element cabdal i indestriable de la festa. El Concert de Patum, iniciat ja fa 28 anys, ha contribuït, a més, a engruixir el llegat amb la reinterpretació de les melodies patumaires a través del jazz, la cobla, la música electrònica... amb la implicació de músics de prestigi com Albert Ginovart, la Dharma, Llibert Fortuny...
Concert de Patum
Lloc: Sala Gran del teatre Kursaal. Manresa. Dia i hora: Diumenge, a les 18 h. Entrades: 15, 12 i 6 euros. A la venda a les taquilles i a www.kursaal.cat.
Aquest any el trio Flowk, format per Ciscu Cardona a la guitarra acústica, Marc del Pino a l’acordió diatònic i Xavi Castanys a la mandolina, acompanyarà la Banda del Memorial Ricard Cuadra. Pep Moneo, impulsor de l’esdeveniment, assegura que la seva versió de la música la Patum «sorprendrà, perquè aporten molta energia, i una reinterpretació molt moderna de la música folk, amb regust mediterrani i un toc celta molt engrescador».
L’hàbitat del Concert de Patum és la plaça de Sant Pere de Berga, el dissabte just abans de Corpus (30 de maig, a les 21.30 h). Però al llarg de la seva trajectòria s’ha demostrat que «també interessa a gent de fora de Berga». Així, en aquesta edició hi haurà concerts previs al Kursaal de Manresa (aquest diumenge 17 de maig, a les 18 h), que fa dos anys ja es va omplir amb la proposta del pianista Marco Mezquida; i al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) de Gràcia, a Barcelona (dijous 28 de maig, a les 21.30h), on es torna després de 6 anys d’absència. «Esperem recuperar la inèrcia, perquè té mèrit posar una banda dins d’un teatre tant petit, però sona de conya», destaca Pep Moneo.
La Banda del Memorial Ricard Cuadra es forma especialment per aquesta ocasió, amb músics voluntaris de les diferents formacions que toquen a la Patum: «mai hem estat menys de 40 i alguns cops hem estat gairebé 60. Aquest cop som prop de 50». Assagen entre Setmana Santa i Corpus. «A la banda hi ha molt bons professionals, però també aficionats com jo mateix, que ho fem prou bé gràcies a la gent que hi ha al davant, Sergi Cuenca i Robert Agustina, que fan uns arranjaments fantàstics», assenyala Moneo, que afegeix: «el Concert de Patum és un dels dies més importants de l’any quan arribes a la plaça plena i la gent respon».
