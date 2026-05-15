Novetat musical
Els Catarres estrenen la cançó "Diumenge sense drama" i anuncien una nova gira d’estiu
El grup recorrerà Catalunya amb més de 50 concerts els pròxims mesos.
ACN
Els Catarres han estrenat aquest dijous a la tarda la seva nova cançó "Diumenge sense drama" (Halley Records), ja disponible a les plataformes digitals. Es tracta d’un senzill que busca retratar aquells matins que es lleven diferents, amb la intuïció que alguna cosa important està a punt de passar, dels retrobaments esperats. A nivell sonor, la banda s’allunya de la veu com a element individual per donar pas a una tornada plenament coral.
L’acompanya un videoclip, que ha estat dirigit per Lyona i rodat als carrers de Sant Pol de Mar (Maresme). En paral·lel, el grup ha anunciat la seva nova gira d’estiu, anomenada "Gira sense DRAMA", amb què recorreran Catalunya amb més de 50 concerts.
El grup recorrerà durant els pròxims mesos alguns dels principals escenaris del país amb el seu directe. La gira farà parada en festivals com el Canet Rock, el Pirata Beach Festival, el Festivalot o el Lo Riu Sona, així com en poblacions com Terrassa, Badalona, Girona, Sant Feliu de Guíxols o Roses, entre moltes altres.
