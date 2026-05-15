Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Creadors de contingut en català

Els segons premis Crit per a creadors de contingut en català reconeixen el manresà Norman López i els anoiencs Marc Tarrida i Laura Tapiolas

La gala, celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona, va coronar Laura Grau com la Millor Creadora de l'Any

Els guanyadors dels Premis Crit 2026

Els guanyadors dels Premis Crit 2026 / Premis Crit

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Davant de més de 1.200 convidats, 3Cat, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació van entregar anit els segons Premis Crit, uns guardons destinats a distingir els millors creadors i continguts de l'any. La periodista Laura Grau i el projecte Ets i uts, de l’igualadí Marc Tarrida i l'actriu Mònica Glaenzel, van ser els grans vencedors de la vetllada, celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona, i també hi va haver un guardó per al manresà Norman López, escollit millor creador de continguts en la categoria de videojocs i lleure alternatiu; i l'anoienca Laura Tapiolas, vencedora en Informació i actualitat.

En aquesta segona edició dels Crit, presentats per la periodista i comunicadora aranesa Núria Marín, Laura Grau va agafar el relleu de Fran Tudela, Cabrafotuda, com la Millor Creadora de l'Any, refermant-se com una de les figures més influents del món digital català actual. En les categories de projectes, Ets i Uts (Marc Tarrida Aribau i Mònica Glaenzel) va ser reconegut com a Millor Projecte d'Indústria, mentre que el pòdcast Guarres! va rebre el premi a Millor Projecte Independent.

La gala també va premiar Emma Soler com a Millor Creadora Emergent de l'Any, va distingir la campanya Correllengua Agermanat com a Millor Campanya Digital, en reconeixement a la seva capacitat per promoure la llengua i la cultura catalanes a les xarxes socials, i va viure un dels seus moments més emotius amb l'aparició sorpresa d'Enric Luzán, creador de continguts que està fent la volta al món a peu i que va viatjar des d'Istanbul a Barcelona per recollir el guardó a millor creador de contingut d'esports

Juntament amb el bagenc Norman López (videojocs i lleure alternatiu) i l'anoienca Laura Tapiolas (informació i actualitat), el palmarès el van completar L'Arrabassada (entreteniment), elPolyklin (humor), Sara S. Ribes (compromís social), Pol Casellas (cultura), Entre fones i neurones (divulgació científica), SOS Català (llengua i literatura catalana), Alegria de Poble (estil de vida) i La Cuina de la Lola (gastronomia).

Notícies relacionades

Impulsats per 3Cat, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, els premis reconeixen el talent, la innovació i l'impacte dels creadors digitals en llengua catalana, i reforcen la seva posició com referents del sector. La cerimònia va combinar el lliurament dels guardons amb actuacions musicals de Mama Dousha, Abril i Markos, en una cita que va reivindicar la creativitat, l'humor, la divulgació i el compromís social com a motors de la nova generació de creadors.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
  2. Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
  3. La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
  4. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  5. El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
  6. Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
  7. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  8. Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi

El manresà Norman López i els anoiencs Marc Tarrida i Laura Tapiolas, reconeguts als segons Premis Crit

El manresà Norman López i els anoiencs Marc Tarrida i Laura Tapiolas, reconeguts als segons Premis Crit

Manresa tindrà 9,4 milions d’euros per millorar equipaments esportius, tres dels quals per a les piscines municipals

Manresa tindrà 9,4 milions d’euros per millorar equipaments esportius, tres dels quals per a les piscines municipals

Igualada serà seu d'una de les primeres bases dels Agents Rurals a la Catalunya Central

Igualada serà seu d'una de les primeres bases dels Agents Rurals a la Catalunya Central

Entra en vigor el pagament per Bizum a les botigues: així funciona el nou sistema i l’app per pagar en comerços i grans superfícies

Entra en vigor el pagament per Bizum a les botigues: així funciona el nou sistema i l’app per pagar en comerços i grans superfícies

Sibila Freijo, escriptora i periodista: «A les de 50 també ens agraden els de 30»

Sibila Freijo, escriptora i periodista: «A les de 50 també ens agraden els de 30»

Aguanten les reserves de neu a l'Alt Urgell tot i el "desglaç avançat" per la calor d'aquest abril

Aguanten les reserves de neu a l'Alt Urgell tot i el "desglaç avançat" per la calor d'aquest abril

Els Catarres estrenen la cançó "Diumenge sense drama" i anuncien una nova gira d’estiu

Els Catarres estrenen la cançó "Diumenge sense drama" i anuncien una nova gira d’estiu

Mor un adolescent de 14 anys i un altre de 13 està en estat crític després d’un tiroteig a Nantes

Mor un adolescent de 14 anys i un altre de 13 està en estat crític després d’un tiroteig a Nantes
Tracking Pixel Contents