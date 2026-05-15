Creadors de contingut en català
Els segons premis Crit per a creadors de contingut en català reconeixen el manresà Norman López i els anoiencs Marc Tarrida i Laura Tapiolas
La gala, celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona, va coronar Laura Grau com la Millor Creadora de l'Any
Davant de més de 1.200 convidats, 3Cat, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació van entregar anit els segons Premis Crit, uns guardons destinats a distingir els millors creadors i continguts de l'any. La periodista Laura Grau i el projecte Ets i uts, de l’igualadí Marc Tarrida i l'actriu Mònica Glaenzel, van ser els grans vencedors de la vetllada, celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona, i també hi va haver un guardó per al manresà Norman López, escollit millor creador de continguts en la categoria de videojocs i lleure alternatiu; i l'anoienca Laura Tapiolas, vencedora en Informació i actualitat.
En aquesta segona edició dels Crit, presentats per la periodista i comunicadora aranesa Núria Marín, Laura Grau va agafar el relleu de Fran Tudela, Cabrafotuda, com la Millor Creadora de l'Any, refermant-se com una de les figures més influents del món digital català actual. En les categories de projectes, Ets i Uts (Marc Tarrida Aribau i Mònica Glaenzel) va ser reconegut com a Millor Projecte d'Indústria, mentre que el pòdcast Guarres! va rebre el premi a Millor Projecte Independent.
La gala també va premiar Emma Soler com a Millor Creadora Emergent de l'Any, va distingir la campanya Correllengua Agermanat com a Millor Campanya Digital, en reconeixement a la seva capacitat per promoure la llengua i la cultura catalanes a les xarxes socials, i va viure un dels seus moments més emotius amb l'aparició sorpresa d'Enric Luzán, creador de continguts que està fent la volta al món a peu i que va viatjar des d'Istanbul a Barcelona per recollir el guardó a millor creador de contingut d'esports
Juntament amb el bagenc Norman López (videojocs i lleure alternatiu) i l'anoienca Laura Tapiolas (informació i actualitat), el palmarès el van completar L'Arrabassada (entreteniment), elPolyklin (humor), Sara S. Ribes (compromís social), Pol Casellas (cultura), Entre fones i neurones (divulgació científica), SOS Català (llengua i literatura catalana), Alegria de Poble (estil de vida) i La Cuina de la Lola (gastronomia).
Impulsats per 3Cat, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, els premis reconeixen el talent, la innovació i l'impacte dels creadors digitals en llengua catalana, i reforcen la seva posició com referents del sector. La cerimònia va combinar el lliurament dels guardons amb actuacions musicals de Mama Dousha, Abril i Markos, en una cita que va reivindicar la creativitat, l'humor, la divulgació i el compromís social com a motors de la nova generació de creadors.
