Solsona reservarà per a persones vulnerables entrades de tots els espectacles oferts en equipaments municipals

A través de la iniciativa 'butaca solidària', totes les funcions i activitats del teatre comarcal i la sala polivalent oferiran gratuïtament el 3% de les entrades

Presentació de la iniciativa butaca solidària a Solsona

Presentació de la iniciativa butaca solidària a Solsona / ACN/AJ Solsona

Solsona posarà en marxa aquest estiu la iniciativa que han batejat com a butaca solidària. L'alcaldessa, Judit Gisbert, ha explicat que la idea és que tots els espectacles i activitats que s'ofereixin en equipaments municipals, sigui al teatre comarcal o a la sala polivalent, reservin entrades que seran gratuïtes per a persones o col·lectius vulnerables. En total es reservaran un 3% de les localitats dels espectacles de pagament. L'objectiu, ha dit Gisbert, és fomentar una cultura "més inclusiva, accessible i socialment compromesa". El primer espectacle en què s’aplicarà la butaca solidària serà al Cicle de concerts d’estiu, el 3 de juliol. Es preveu que la mesura pugui aplicar a una quarantena de convocatòries culturals a l'any.

El projecte respon a la voluntat municipal de garantir l’accés universal a la cultura i afavorir la participació de tots els col·lectius en la vida cultural. "L’accés a la cultura és un dret i, alhora, contribueix a normalitzar la inclusió social de persones vulnerables", destaca l’alcaldessa. "Fa temps que cuinem aquesta proposta, perquè entenem que la cultura ha d’estar a l’abast de tothom".

Les entitats socials vinculades inicialment al projecte són Amisol, Sol del Solsonès, Volem Feina, Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys, el CRAE i Centre L’Estrella, Creu Roja i El6 Servei d’Intervenció Socioeducativa del Solsonès. Tot i això, resta obert a altres col·lectius. La voluntat també és que s'hi puguin afegir també els equipaments privats.

Quan es programi algun espectacle s’enviarà un correu a totes les entitats participants i, de manera coordinada, es consensuarà el repartiment de les localitats en funció de la tipologia d’acte que es consideri més adient per a cada col·lectiu.

La reserva de places s’aplicarà a tots els espectacles, actes i activitats culturals de pagament que es duguin a terme en instal·lacions municipals. Durant el 2025, el teatre comarcal va programar 26 muntatges de pagament -entre música, teatre i màgia-, a més d’una quarantena d’actes gratuïts organitzats per entitats, institucions, centres educatius i AFA. Pel que fa a la sala polivalent, s’hi van organitzar 17 activitats de pagament i una trentena més de propostes d’entrada lliure.

