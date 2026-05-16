Canes 2026 (Dia 5): Sorogoyen signa una de les pel·lícules de l'any
"El ser querido" és una reflexió sobre l'ofici del director de cinema que protagonitzen uns impressionants Javier Bardem i Vicky Luengo
Rodrigo Sorogoyen és un dels grans cineastes del moment. I, per descomptat, el festival de Canes ha estrenat la seva nova i ambiciosa proposta. De fet, gairebé s'hi han sentit obligats. L'anterior film de Sorogoyen, As bestas, va ser apartat de la secció competitiva de Canes per estrenar-se a la 'més discreta' secció Cannes Premiere. Però quan As bestas es va convertir en un fenomen de públic de França i va guanyar el Cèsar al millor film de parla estrangera, els programadors de Canes van sentir que havien menystingut el cineasta madrileny.
Coincidint amb la condecoració -gens casual- per part del govern francès de l'ordre de les arts i les lletres en grau de cavaller, Sorogoyen estrena a Canes en les que tradicionalment es consideren les dues millors jornades. El ser querido és una reflexió sobre l'ofici del director de cinema que inevitablement porta a la memòria a tothom a Valor sentimental, de Joachim Trier, una de les grans guanyadores de Canes 2025 i de la temporada sencera. Realment les semblances són raonables, però casuals, i els dos films són compatibles i es poden gaudir sense problema abans o després.
A El ser querido, Esteban Martínez és un director de prestigi que afronta el seu gran repte com a realitzador en un rodatge a Canàries on ha sumat com a actriu a la seva filla, a qui va abandonar amb la seva mare quan era petita. El director l'interpreta el llegendari Javier Bardem i l'actriu Vicky Luengo, sensacional en la sèrie de Sorogoyen Antidisturbios, i com sempre, i com es podia esperar, tots dos estan impressionants.
El director d'El reino i Que Dios nos perdone torna a demostrar que concep amb tant de talent el film en la seva globalitat com escena per escena i ens lliura diverses seqüències brutals, amb una posada en escena d'una saviesa escènica simplement aclaparadora, com la trobada entre pare i filla que obre el film o el conflicte que s'estableix durant un dinar enmig del rodatge. El ser querido, com ha estat qualsevol de les propostes de Sorogoyen, serà indubtablement una de les pel·lícules de l'any.
