Obre portes Fantàstix, un nou espai d’oci cultural i interactiu amb els personatges del Super3
De 2000 metres quadrats, al barri de la Sagrada Família, és el primer projecte propi, creat i finançat, de l'empresa manresana Transversal, i reivindica el poder dels contes
Fantàstix engega aquest dissabte amb una jornada especial per als súpers guanyadors d'un sorteig del Club Super3 i, el dia 22 de maig ho farà per al públic en general
Regio7
El Super3 fa un salt de la pantalla al món físic amb l’obertura de Fantàstix. La fàbrica de la imaginació del Super3. Aquest nou espai d’oci cultural i experiencial, situat al cor de Barcelona, de 2.000 metres quadrats, en el barri de la Sagrada Família, vol reivindicar el poder dels contes i la imaginació en un entorn marcat per la sobreestimulació digital. Fantàstix és el primer projecte propi (creat i finançat) de l'empresa manresana Transversal, dedicada de fa 30 anys a la museografia, gestió i experiències culturals, que compta amb una llicència de 3Cat per explotar el món del Super3.
Fantàstix obre portes aquest dissabte amb una jornada especial per als súpers guanyadors d'un sorteig del Club Super3. Per al públic en general s'obrirà el 22 de maig, en horari de dilluns a divendres de 17 a 20 h i caps de setmana i festius de 10 a 20 h. Les entrades s’adquireixen a taquilles i per la web (fantastixsuper3.com)
L'espai proposa un recorregut immersiu d’una hora de durada on els infants d’entre 2 i 12 anys i les seves famílies deixen de ser espectadors passius per convertir-se en els protagonistes d’una aventura col·lectiva, conduïda pels personatges més coneguts del Super3, com en Titó, el Mic, els Beta, alguns protagonistes de "Fuet", Lady Bug o l’abella Maia.
L’experiència combina narratives tradicionals catalanes i universals, com en Patufet, la volta al món en 80 dies o Alícia al país de les meravelles, amb tecnologies disruptives i una vivència final en 4D, en un entorn interactiu amb la presència de l'imaginari del Super3.
L’equipament no es limita al recorregut interactiu. A partir del setembre, el centre inaugurarà un teatre amb programació anual d’espectacles familiars i la participació dels personatges més estimats del Super3. A més, el recinte inclou una cafeteria tematitzada i una botiga, amb productes de Fantàstix, Super3 i 3Cat, a més de material literari i educatiu. Fantàstix del Super3 també neix, com expliquen els seus promotors, amb una forta vocació d’obertura al món educatiu, oferint-se com un recurs pedagògic per a escoles que vulguin treballar la creativitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe