ANÀLISI
Què passaria si Israel guanya Eurovisió? Els experts parlen: «Té opcions reals»
Sis especialistes mediten les conseqüències que tindria una victòria de Noam Bettan: segons les apostes, només Finlàndia, Austràlia i Grècia li podrien arrabassar el Micròfon de Vidre
Pedro del Corral
Les apostes ho tenen clar: Israel (7%) és el quart país favorit per guanyar Eurovisió. Un objectiu que fa dos anys que persegueix mentre cometen un genocidi a Gaza. Des del 2023, la KAN, la seva televisió pública, ha utilitzat el festival per relatar la seva versió dels fets a través de cançons clarament partidistes. Per això la seva possible victòria, en aquesta ocasió, amb Noam Bettan, només es pot llegir en clau política. Només Finlàndia (43%), Austràlia (15%) i Grècia (8%) li podrien arrabassar el Micròfon de Vidre. Un pensament que condiciona la cita des de fa tres edicions: una part del públic ja no vota la millor candidatura, sinó aquella que podria treure el triomf a Tel-Aviv. Sota aquesta premissa, qualsevol escenari és possible. Potser per això, tret que les condicions canviïn, Espanya tardarà a tornar-hi. Quan falten 15 hores perquè arrenqui la final a Viena, sis experts analitzen el futur d’Eurovisió si Israel guanya.
«Té opcions reals pel context polític i social que envolta actualment el certamen. El televot s’ha convertit en un element decisiu i permeable a dinàmiques de mobilització identitària, geopolítica i emocional que transcendeixen la part artística. En aquest sentit, Israel té capacitat per fomentar campanyes massives amb una finalitat clara: blanquejar-se a Europa. A més, aquesta edició ve marcada per un nivell de politització sense precedents recents a Eurovisió, un caldo de cultiu perfecte per instrumentalitzar-lo a favor de finalitats no musicals. La principal incògnita seria fins a quin punt determinades delegacions estarien disposades a participar en una edició celebrada a l’Orient Mitjà», afirma José García, director d’Eurovision-Spain. En les últimes hores, s’ha sabut que la Unió Europea de Radiodifusió ha amonestat la KAN per promoure aquestes accions.
Una realitat que, a escasses hores d’arrencar la 70a edició, <em>The New York Times</em> ha confirmat: segons una investigació publicada en aquest diari, Israel està destinant diners públics per manipular el televot des del 2018. «En alguns països n’haurien tingut prou amb centenars de persones per assegurar el seu èxit, cosa que ho fa susceptible a la influència de campanyes governamentals», recull. No obstant, com va puntualitzar, «no compensen les pèrdues». «La credibilitat del concurs està tocada. Ha perdut un gran pes mediàtic després d’haver convidat a sortir tres de les principals comunitats de fans: irlandesos, espanyols i holandesos. Feia més de 50 anys que hi anaven i feien molt soroll. Si Israel obté 130 punts del jurat, podria guanyar gràcies a un televot massiu. I, si no ho aconsegueix, seria allargar l’agonia un any més», explica Luis Mesa, periodista especialitzat d’Euromovidas.
La sortida d’Espanya, membre del Big Five, junt amb Islàndia, Irlanda, els Països Baixos i Eslovènia, ja ha donat la primera plantofada a Eurovisió. «Serà més car participar-hi en les pròximes edicions», va assegurar Christer Björkman, el seu productor el 2024 i 2025, en el pòdcast <em>Eurovisionklubben</em>. La tensió financera és evident: van intentar pal·liar l’hecatombe amb la tornada de Romania, Bulgària i Moldàvia, donant-los facilitats econòmiques perquè tornessin. No obstant, de res ha servit. «No ens hem d’enganyar. Tot i que la candidatura de la KAN sembli estar fent menys soroll per aquestes tensions, el sistema té una trampa de base: no es vota en contra, només a favor. D’aquesta manera, d’una banda, la part de l’opinió pública que denuncia el genocidi no té manera d’evitar la seva victòria. I, de l’altra, els que justifiquen l’atrocitat perpetrada a Palestina només han d’enviar el seu vot perquè el seu suport quedi registrat. Un suport mobilitzat, en aquest cas, compte, pesa més que un rebuig ampli, però dispers», apunta Rocío Muñoz, codirectora d’Eurovision-Spain.
¿Un festival familiar?
En total, han acceptat la invitació 35 banderes: la xifra més baixa des del 2003. Així mateix, la pèrdua d’interès és palpable: les reproduccions han caigut un 45%. Tal com ha revelat <em>ESCStreams</em>, som davant la fornada que menys interès ha despertat des del 2020. La diferència és aclaparadora: el cas suec n’és un bon exemple. Mentre que, el 2023, Tattoo acumulava 47 milions d’escoltes a 10 dies del desenllaç, My System, el 2026, només arriba a 18. «Si es produeix el triomf d’Israel, estaríem davant un dels episodis més vergonyosos de la història d’Eurovisió. Assistiríem a la culminació del descrèdit d’un festival que es presenta blanc i familiar mentre atorga la glòria a un estat que canta a l’escenari al mateix temps que tira bombes sobre civils. La crisi seria de tal magnitud que tot podria passar. ¿Quins països voldrien finançar una edició organitzada per la televisió de Netanyahu? ¿Com es repara un mal reputacional així?», es pregunta Muñoz.
Odi O’Malley, periodista musical, considera altament improbable que Noam Bettan aconsegueixi la primera plaça: «No els convé. Prefereixen quedar en una posició digna perquè saben que, en cas de succeir, la marca s’enfonsaria i, en conseqüència, no podrien promocionar el país anualment a través seu. Crec que quedaran en un lloc més mediocre per després sortir a justificar que el certamen no està manipulat i que, simplement, han quedat bé en els últims dos anys perquè les seves propostes van agradar. No obstant, si guanyessin, al no-retorn de països que ja van abandonar se n’hi sumarien una mitja dotzena més, una cosa que el concurs es no pot permetre. És més, amb una altra televisió gran sortint-ne, imagino que no podrien sostenir l’emissió».
El jurat, clau
Al llarg de 52 edicions, Israel ha aixecat el Micròfon de Vidre quatre cops: el 1978 (A-ba-ni-bi, d’Izhar Cohen & The Alphabeta), el 1979 (Hallelujah, de Gali Atari i Milk and Honey), el 1998 (Diva, de Dana International) i el 2018 (Toy, de Netta). No obstant, només ha organitzat la cita en tres: el 1979, el 1999 i el 2019. El 1980 es va retirar perquè coincidia amb la data en què es recordava l’Holocaust jueu. Així que, després de negociar amb diferents cadenes, entre les quals hi havia RTVE, la Unió Europea de Radiodifusió (UER) ho va encarregar als Països Baixos. Així mateix, sota el mateix criteri, es va allunyar el 1984 i el 1997. El 1994, per la seva banda, va ser apartat per l’organització després del mal lloc obtingut l’any anterior. «Haurien de tornar a guanyar per així retratar la resta de països i obligar-los a decidir si continuen o no. Molts han estat en dubte aquest any. Es necessita crear una crisi encara més gran que l’actual perquè la UER s’adoni que això no té cap sentit», remarca Juanma Fernández, expert i creador de Bluper.
Romania i Bulgària podrien donar la campanada aquest any. Alexandra Capitanescu, en primer lloc, amb una energia desbordant, ha fet del rock la seva llança. Un gènere que ja va catapultar Mor veu Ötesi (Turquia, 2008), Lordi (Finlàndia, 2006), Måneskin (Itàlia, 2021). I Dara, en segon, amb ecos de Poli Geneva, que els va portar fins al quart lloc el 2016, ha sorprès en directe. Pocs van fer aixecar així el Wiener Stadthalle dijous: dinàmica, enèrgica, contundent. ¿N’hi ha prou? Miguel Heras troba la tecla: «Si no existeixen rivals frontals que acumulin un bon televot, la cosa es complicarà. Només hi ha una opció: que hi hagi un vencedor molt clar del jurat i que, per tant, no necessiti relativament massa suport popular». De matinada, es coneixerà el veredicte. I conclou: «Que guanyés Israel seria l’últim clau del taüt d’Eurovisió».
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública