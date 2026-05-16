Vols saber qui és qui en els concerts d'aquest dissabte del FABA?
El Festival Artístic del Barri Antic de Manresa celebra a l'Anònima la jornada central amb "perles" per descobrir i la rapera LaBlackie com a cap de cartell
«S’ha de venir i s’ha de gaudir». És la recomanació d’Eduard Serra, membre de l’equip de direcció artística i coordinador del FABA, el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa. «La gràcia» d’aquesta novena edició, que celebrarà avui la seva jornada central, però que ha tingut activitat des del passat diumenge, és que «recuperem espais» a l’Anònima. L’antiga fàbrica ha completat la primera fase de la seva rehabilitació i en aquesta edició ja es pot «habitar» el subterrani o zona dels garatges, que serà, apunta Serra, l’espai que el consistori cedirà a l’associació, el futur «Espai FABA», apunta. No, no és la proposta inicial, però és un primer pas per mostrar «que existeix la necessitat de tenir una fàbrica de creació». L’any que ve, amb la desena edició, explica Serra, es vol fer un «pas endavant amb activitat permanent al llarg de l’any, no únicament les dues setmanes del festival».
El certamen ha estat la punta de llança de l’entitat i s’ha consolidat com un espai de descobertes amb una programació que funciona al marge dels circuits habituals i que no oblida el talent local. «Per a bé o per a mal tenim un pressupost petit que ens delimita i que ens impedeix créixer, però això també té la seva part positiva perquè t’obliga a ser més original i el festival acaba generant una personalitat pròpia», remarca Serra. Així, què pot esperar el públic dels artistes que avui actuaran a l’Anònima? Serra ho explica:
- Palmeras Negras: «És la principal actuació del migdia. Un grup de pop-rock provinent d’Almeria, que segueix molt la línia més ‘favera’ del festival. Comencen a tibar i és molt probable que acabin explotant. I aquí, ja els haurem vist». Espai Manresa, 13 h.
- Rachid B. «Té 50 anys, canta en darija, viu a Madrid i ha signat un disc molt valorat El Ghorba, que s’ha anat fent gran i l’ha fet sortir del cercle inicial. Folk íntim i acústic. Serà la primera vegada que actuï a Catalunya. Sabem de gent que vindrà expressament de fora per veure el seu concert. Una de les perletes del festival d’enguany». Espai Litetl, 19 h.
- LasXoXo. «Dues noies bagenques, de 18 i 19 anys, que s’estrenen en directe a la ciutat en una aposta pel talent local. Fan reggaeton, ‘perreo’... S’estan movent moltíssim i són tota una descoberta. Presenten Young, sexy & Turnt». Espai Social, 20.00 h.
- Gavina MP3: «És el projecte musical del poeta i músic barceloní Max Codinach Sendra, un dels noms que més estan circulant pel país. Sensibilitat lírica i sonoritats pop i electròniques. Presenta Sempre i per instint, que va publicar l'any passat.» Espai Manresa, 20.30 h.
- Ouineta: «Marta Ros i Hugas és cantant, coreògrafa i ballarina i tot això surt a l’escenari. Figura emergent del pop electrònic català, porta una proposta molt ballable, molt adreçada a la gent jove.». Espai Manresa, 21.45 h.
- Cabiria: «Una altra de les perles d’aquesta edició. Per descobrir. Darrere d’aquest projecte hi trobem l’Eva Valero Pop des de la nostàlgia vuitantera fins a l’actual contemporaneïtat». Espai Manresa, 23 h.
- LaBlackie: «La cap de cartell d’aquesta edició, el nom que ha despertat més expectació. La nova sensació del rap fet a Catalunya, que omple allà on actua. Estil directe i influències clares de l’escena americana. Ha remogut l’escena urbana». Espai Manresa, 00.05 h.
Els Dj's de la festa
Java: Figura emergent melòmana manresana, proposa una immersió rítmica a l’hora del vermut (12 h)
PD Tesco Express: Després de sis anys al Regne Unit, l’artista porta un inventari de nostàlgia i una crònica del seu pas per les illes (15 h).
DJ Asma: Amb una missió:posar la música en català al centre de l’experiència festiva (18 h).
Farel·lo Cavulgui: Atmosferes inesperades i curioses que busquen la sorpresa compartida entre la cabina i la pista (20.45 h)
Noah: El DJ manresà arriba amb una proposta de ball i connexions energètiques (01.20 h)
