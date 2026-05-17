Joieria i cellers del territori es troben de nou a «Set de joia», ara a Manresa
Del 22 de maig al 7 de juny, l’Espai 7 del Centre Cultural el Casino serà l’escenari d’una proposta cultural singular que va estrenar la primera edició el passat octubre, al Centre Enoturístic del Pla de Bages, a Navàs
Regio7
Del 22 de maig al 7 de juny, l’Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa es convertirà en l’escenari de «Set de Joia», una proposta cultural singular que uneix joieria contemporània, vi i creació artística a través de set creadors de joieria i set cellers de referència del territori. Aquest maridatge creatiu entre joies i vins va viure el passat octubre la seva primera edició a Navàs, al Centre Enoturístic del Pla de Bages.
Més que una exposició, «Set de Joia» vol ser un diàleg entre disciplines per transformar «aromes, textures, paisatges i emocions en peces úniques que es mouen entre l’art, l’artesania i el disseny contemporani». En aquesta segona edició, el projecte repeteix la participació de Nicolau Jewels, Ignasi Cucurella, Mar Cucurella, Uró Joiers, CrisJoies, Dörte Seeger i Clara Niubò, en col·laboració amb els cellers Heretat Oller del Mas, Abadal, Artium, La Diferenta, Can Serra dels Exibis, Jaia Viticultor i Vinyas d’Empremta.
Les col·leccions presentades, amb els noms Gosadia, Simplicitat, Identitat, Somni entre vinyes, Arrels i Fulla, No Filter i Empelt de terra, amplien el treball iniciat a la primera edició del projecte. L'obertura de l’exposició tindrà lloc el divendres 22 de maig a les 7 de la tarda «amb una acció inaugural sorpresa creada especialment per a l’ocasió», que convertirà el Casino en l’escenari d’una intervenció col·lectiva. L’exposició es podrà visitar fins al 7 de juny, de dimarts a diumenge i festius de 17.30 a 20.30 h.
«Set de Joia» formarà part de la programació oficial de la Fira ViBa amb una activitat especial el diumenge 7 de juny: «Tast Set de Joia», un tast experiencial conduït per la sommelier Dúnia Vargas, on el públic podrà descobrir els vins de la DO Pla de Bages mentre dialoguen amb les joies que han inspirat. I, enguany, el projecte també ha fet un pas important cap al territori educatiu i artesanal, incorporant la col·laboració de l’Escola d’Art de Manresa, que ha convertit «Set de Joia» en un cas d’estudi real amb l’alumnat de 2n d’APGI, reinterpretant gràficament les col·leccions exposades.
«Set de Joia» és una iniciativa impulsada per Anna Benedicto Vilaseca i Mercè Nicolau Roset, amb el suport del Centre Cultural el Casino, el Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, la DO Pla de Bages, l’Escola d’Art de Manresa, l’Agrupació Cultural del Bages, la Fira ViBa i l’antropòloga i joiera Patrícia Aguiló Bestard.
