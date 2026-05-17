Experiència única
Pep Duran, el llibreter jubilat que transforma un bosc del Montseny en una biblioteca encantada: "Un bany de sons i sensacions"
Entre arbres, bústies amb llibres amagats i personatges fantàstics, aquest projecte defensa que els llibres ens ajuden a "obrir finestres, cap enfora i cap endins"
Inés Sánchez
A 700 metres d’altura, Pep Duran —un llibreter jubilat del Maresme— ha construït "BiblioBosc", una biblioteca insòlita a Catalunya que s’erigeix en un bosc de 4 hectàrees ubicat a Sant Pere de Vilamajor, i que barreja llibres, natura i màgia. Als seus 82 anys encara desprèn una vitalitat infinita i, per a les seves visites, apareix vestit com un personatge de novel·la amb barret, armilla i unes maletes que contenen cofres, instruments musicals i una desena de llibres per descobrir.
Pep Duran es defineix a si mateix com a "traginer de contes", per seguir —d’alguna manera— amb la tradició de la seva família, "trajinants de camps". Ara, pot combinar la història dels seus pares i avis amb la seva i viure en plena natura, però envoltat d’obres literàries. Tot i que la seva formació és d’enginyer electrònic, és un estil de vida que mai va encaixar amb ell i va decidir fundar la històrica llibreria Robafaves de Mataró, amb la qual es va convertir en una de les personalitats literàries del Maresme per traslladar el seu amor pels llibres als més petits.
Una experiència única
"La vida m’ha portat per molts camins, agradables i no tant, sempre amb els llibres de fons. Vaig descobrir que treballar en el món dels llibres i en la seva difusió era com tenir molts tresors entre les mans, com els pirates, però sense tant risc", explica a "BiblioBosc". Un cop jubilat, va comprar aquesta casa abandonada al bosc del Montseny que s’ha acabat convertint en una experiència única a Catalunya.
El bosc, en ple parc natural del Montseny, està format per castanyers, roures, alzines i molts altres arbustos, situat entre dos torrents de fort pendent. Aquest espai singular funciona com una biblioteca a l’aire lliure on els llibres pengen dels arbres dins de bústies de correu i casetes per protegir-los de la pluja.
Al llarg dels camins es distribueixen més de 400 llibres de col·lecció particular del llibreter Pep Duran. Els visitants poden fullejar els exemplars en el moment —Duran també n’interpreta alguns— i tornar-los on els van trobar, però mai surten del bosc, ni tan sols en forma de l’habitual préstec de les biblioteques. El recorregut de la BiblioBosc s’estén per un laberint de senders de més de quatre quilòmetres que serpentegen entre pendents.
Un viatge cap a un mateix
La BiblioBosc es presenta com un espai on la lectura i la natura s’uneixen per convidar a la contemplació, al silenci i al retrobament interior. Entre arbres, bústies amb llibres amagats i personatges fantàstics, aquest projecte defensa que els llibres ens ajuden a "obrir finestres, cap enfora i cap endins", per comprendre millor el món i a nosaltres mateixos. Perdre’s pels seus senders és, en realitat, una forma de retrobar-se a través de les paraules i les emocions que desperta el contacte amb la natura.
L’experiència de la BiblioBosc també es planteja com un viatge sensorial i espiritual, "un bany d’olors, sons i sensacions" que afavoreix l’atenció plena. El bosc apareix com una metàfora de la vida: "un espai on un es perd i es torna a trobar, sempre entre llibres". Duran defensa que "el silenci del bosc ens convida a trobar-nos".
"Viure al bosc, estar en un estat de contemplació i quietud. Deixar que les coses passin, estar en l’aquí i l’ara. Jugo al bosc a crear camins i trobar personatges. De petit, a Argentona, ja ho feia. Ara ho faig per a mi, sense cap pretensió. La BiblioBosc és el meu laberint del minotaure", explica.
