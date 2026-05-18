Carles Duarte, columnista de Regió7, rebrà el premi d'honor de la premsa comarcal
L'ACPC reconeixerà la trajectòria del lingüista, poeta i gestor cultural en la defensa de la llengua i la cultura
Carles Duarte i Montserrat, lingüista, poeta, gestor cultural i columnista de Regió7, rebrà el Premi d’Honor de la Premsa Comarcal 2026 el proper 29 de maig en una gala que tindrà lloc a la Sala Oriol Martorell de L’Auditori de Barcelona (19 h), organitzada per l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC).
L'entitat ha decidit premiar Duarte pel seu "compromís sostingut amb la llengua catalana i la cultura, així com la defensa d’un espai comunicatiu arrelat, rigorós i al servei de la cohesió social". Al llarg de la seva carrera, el lingüista ha estat col·laborador de figures com Joan Coromines i Antoni Maria Badia i Margarit; ha participat en treballs de recerca lingüística com el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana; i és autor d’una extensa obra poètica traduïda a diverses llengües.
Al llarg dels anys, l'opinador de Regió7 també ha mantingut una intensa activitat institucional i cultural. Ha estat president i director de la Fundació Carulla, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i actualment dirigeix la Fundació CIC Coneixement i Cultura. Durant tota la seva trajectòria, ha mantingut una estreta vinculació amb la Premsa Comarcal, contribuint a la seva projecció i reconeixement.
El guardó el rebrà en la 3ra Festa dels Premis Premsa Comarcal, que anteriorment ja havien reconegut amb el premi d'honor figures com Mònica Terribas, Antoni Bassas, Rosa Maria Calaf i Ramon Besa. A banda de Duarte, l'ACPC també lliurarà els Premis a les Millors Portades, les Millors Fotografies Periodísitques i el Millor Digital del 2025, així com els Premis a la Solidaritat per a estudiants d’ESO i Batxillerat. També, el Premi a la Tolerància, que ja va ser anunciat fa uns dies i que, en la seva primera edició, serà atorgat a Òscar Camps, fundador i director de l’ONG Proactiva Open Arms, en reconeixement a la seva tasca humanitària.
La nota musical la posarà Triquell i l'humorística, Pep Plaza. La conducció anirà a càrrec de la periodista Candela Figueras.
