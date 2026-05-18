El renovat Globus obre aquest dimarts amb cinc nits inaugurals, totes amb l'aforament ple
Els nous responsables de l'històric local del carrer Fonollar proposen, paral·lelament a l'oferta gastronòmica, un espai obert a la cultura
Aquest dimarts el bar s'estrenarà amb la "Nit Manresana": el Màgic Pol i Humana Sound System | En un futur voldrien programar un cicle de jazz
Els trucs del Màgic Pol, la música d'Humana Sound System, Els Convidats, Paula Jim, Jana Caballo o els Makantes, el monòleg teatral de Xènia Sellarès, la poesia de Josep Pedrals o les sessions del PD Gufi o els Djs' Pontti o Kevin Leal. Són els noms que, aquesta setmana, obriran culturalment el nou Globus, que ara dirigeixen els responsables de La Pineda i del restaurant del Kursaal. El primer dia, aquest dimarts, amb tot venut. Com la resta de la setmana.
"No serà una sala de concerts, ni d'exposicions ni de xerrades. Però volem que el nou Globus sigui un escenari de concerts, d'exposicions i de xerrades, un espai obert a la ciutat que tingui una programació cultural. Volem que hi passin coses". Jordi Ruiz, un dels manresans de la vintena de socis de Kurdesal, la societat que gestionarà a partir d'ara el Globus i l'únic professional de la restauració de la societat, ho explica mentre ultima els detalls de darrera hora per a la reobertura, aquest dimarts, de l'històric bar del carrer Fonollar de la capital del Bages, que tancava portes a finals del passat mes de febrer després de 45 anys.
Una inauguració? No, cinc
El local, que mantindrà elements característics com l'escenari, el terra de tauler d'escacs i la barra coberta, o la carta de taules de formatge i d'embotits, amanides i truites, engega aquesta setmana una nova etapa. No tindrà només una inauguració sinó cinc: Cinc nits temàtiques i de pagament (28 euros) de dimarts a dissabte per «redescobrir el Globus»: els espectacles i «la gastronomia del local». Seran aquestes: avui, la Nit Manresana (Màgic Pol i d’Humana Sound System); dimecres, la Nit Sensible (Pedrals, Caballo i Sellarès); dijous, la Nit de Formatge i Cervesa Artesana (PD Gufi i els Makantes); divendres, la Nit Revival (Dj Ponti iEls Convidats) i dissabte, Vespreig i Nit que s’allarga (Dj Kevin Leal i Paula Jim). Abans de començar, confirma Ruiz, ja esta tot l'aforament ple i les taules ocupades. Un èxit a l'avançada que gaudiran unes 500 persones al llarg de les 5 nits (un centenar per vesprada).
Com apunta Ruiz, la idea és tenir clar que les diferents facetes del nou Globus -que vol mantenir l'esperit del local de fa "quinze o vint anys"- han de poder viure sense fer-se nosa. És a dir, "el Globus és, primer de tot, un local de restauració. Les activitats les programarem de 7 a 8 de la tarda, i a partir de les 11 de la nit. Entremig, se sopa. Hi ha d'haver un respecte per tothom, artistes i comensals i evidentment, els veïns".
Jazz en el futur
A banda d'aquesta especial setmana inaugural, ja tenen pactada la presentació d'un llibre el pròxim 11 de juny i, a la reserva, diverses propostes teatrals "d'entitats de Manresa i comarca", així com concerts de "reconeguts músics del territori". Però, tot necessita el seu temps i, ara per ara, diu Ruiz, la intenció és engegar "aquesta programació estable, encara que pugui ser discontínua, a partir del setembre". I en el punt de mira? "Som molt de jazz i estem convençuts que Manresa necessita un cicle de jazz i que el Globus pot ser el seu escenari. Podem fer-lo realitat, però ha de ser sostenible i de qualitat, i per això necessitem suports". És l'objectiu, diu Ruiz.
Les 5 nits temàtiques
Dimarts, 19 de maig - NIT MANRESANA
- 20 h Benvinguda amb els Vins de Joan Soler. Dóna la benvinguda al Globus amb els Vins del prestigiós enòleg manresà.
- 21 h Màgic Pol. Espectacle d'humor i màgia amb segell manresà.
- 21.30 h La Gastronomia del Globus. Un sopar assegut amb el bo i millor de l'essència del Globus.
- 22.45 Humana Sound System. El Nou projecte dels integrants de Gossos Natxo Tarrés I Roger Farré.
Dimecres, 20 de maig - NIT SENSIBLE
- 20 h Benvinguda amb els Vins de Can Sumoi. Vins de baixa intervenció, que recullen l'herència de la terra, amb la idea de sentir la natura, treballar-ne la forma i convertir-la en vi.
- 20.30 h Josep Pedrals. Poeta i rapsode. Agitador cultural. El do de la paraula i l'acidesa de l'humor i la poesia.
- 21 h Jana Caballo Cantant bagenca,dotada d'una veu molt càlida, versions d'èxits de tots els temps cantats amb molta passió.
- 21.30 h La Gastronomia del Globus. Un sopar assegut amb el bo i millor de l'essència del Globus.
- 22.45 h Xènia Sellarès. Monologuista de Navarcles. Ens presenta el seu espectacle: Ginecòleg, quan em toca?
Dijous, 21 de maig- NIT DE FORMATGE I CERVESA ARTESANA
- 2 productes que al Globus mereixen una nit especial: Cerveses Guineu i els formatges de la carta del Globus
- 20 h PD Gufi. Sessió de tarda per estrenar els dijous al Globus.
- 20.30 h Meet the breewer. Descobreix la nova barra de la terrassa del Globus i tasta les novetats de Guineu de la mà dels seus elaboradors.
- 21.30h Rock and cheese! Sopar maridatge de cerveses artesanes, formatges i Rock & Roll. Cerveses Guineu amb el mestre formatger David Morera d'Artefor i els Makantes.
Divendres, 22 de maig - NIT REVIVAL
- 20 h Benvinguda amb els Vins d Abadal D.O Pla de Bages
- 20 h DJ PONTTI
- 21.30 h La Gastronomia del Globus. Un sopar assegut amb el bo i millor de l'essència del Globus.
- 23 h Els Convidats. Aquest veterà quintet de la nit manresana ens proposa una nit plena de records, amb grans versions i temes propis.
Dissabte, 23 de maig - VESPREIG I NIT QUE S'ALLARGA
- 20h Escumosos moderns de baixa graduació i Vins elegants de Clos Montblanc.
- 20h DJ Kevin Leal i la sessió de vespreix.
- 21.30 h La Gastronomia del Globus. Un sopar assegut amb el bo i millor de l'essència del Globus.
- 23h Concert de Paula Jim. Paula Jim és una emergent cantautora, temes propis i versions passades pel seu sedàs, molt ben acompanyada de Jordi Martínez a la guitarra i Ernest Larroya a la bateria.
