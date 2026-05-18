Rosalía i el concert d'Alosa a Manresa, entre els nominats als Premis Alícia 2026
Els guanyadors s'anunciaran el 18 de juny en un acte a L'Auditori de Barcelona
ACN
Rosalía i el concert d'Alosa a la sala Els Carlins de Manresa es troben entre els 36 nominats als VII Premis Alícia 2026 que ha anunciat aquest dilluns l’Acadèmia Catalana de la Música. Els guardons reconeixen també l'organista Montserrat Torrent amb el guardó a la trajectòria, coincidint amb la celebració dels seus 100 anys. La resta de guanyadors s'anunciaran el 18 de juny a les 20 hores, en un acte a L'Auditori de Barcelona en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Música.
En la seva setena edició, els Premis s’articulen en 10 categories: Trajectòria, Autoria (atorgat conjuntament amb la Fundació SGAE), Directe, Interdisciplina, Internacionalització, Interpretació, Periodisme i Divulgació Musical, Producció Discogràfica, Projecte Social i Educatiu, i Talent Emergent.
En la categoria d'autoria, estan nominats Anna Andreu, per la composició del disc 'Vigília'; Anna Campmany per l'obra 'Peace'; Antoni Ros-Marbà per l'òpera 'Benjamin a Portbou' del Gran Teatre del Liceu, i Irene Reig pel disc 'Ànima'.
Els nominats al Premi Alícia al directe: el concert 'Llibre Vermell. Sons del passat a ritme del present', amb la Companyia Elèctrica Dharma, la Coral Sant Medir, La Caravaggia i l'Esbart Ciutat Comtal, a L'Auditori; el concert de cloenda del Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona, al Palau de la Música; el concert d'Alosa a la sala Els Carlins de Manresa, i la gira 'L'ham de la pregunta' de Remei de Ca la Fresca.
A la categoria a la interdisciplina, l'espectacle 'TEATRES DE CAMPANYA_Interferència 02: Breu inici d'aproximació a l'acomiadament del trajecte comtal per la porta de l'arc del darrere. Trajecte a 110 bpm', de Marc Salicrú; l'òpera 'Benjamin a Portbou' d'Antoni Ros-Marbà; el concert 'Llibre Vermell. Sons del passat a ritme del present', amb la Companyia Elèctrica Dharma, la Coral Sant Medir, La Caravaggia i l'Esbart Ciutat Comtal, i l'espectacle 'Reflectir a Santos' de Núria Andorrà i Roc Mateu.
A l'apartat d'internacionalització, els nominats són Rosalía, l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM), la Federació Catalana d'Entitats Corals (FCEC) i Jorge Rossy.
A la interpretació, els quatre nominats són el Alba Ventura pel disc 'Iberia', Magalí Sare per la cançó 'Vou veri vou', Momi Malga per la gira 'Kairo' i Serena Sáenz pel seu paper a l'òpera 'Benjamin a Portbou'.
A la categoria de periodisme i divulgació musical opten al premi quatre programes radiofònics: 'La cinta de Möbius' de Catalunya Música, conduït per Laura Farré; 'Set de sons' de Catalunya Música, conduït per Ester Plana; 'Territori Clandestí' de RNE4, conduït per Consol Sáenz, i 'Tots els matins del món', de Catalunya Música, conduït per Maria Montes i Ester Pinart.
Els nominats a la producció discogràfica són 'El primer cant del matí' (Ceràmiques Guzmán) d'Alosa; 'Vigília' (Hidden Track Records) d'Anna Andreu; 'Big band vol. 1' (The Changes) de Lluc Casares, i 'Reflectir' (Crea Music) de Núria Andorrà i Roc Mateu.
Al talent emergent hi aspiren Alosa, Pitxorines, Pau Armengol i Amaia Miranda.
Al projecte social i educatiu aspiren al guardó 'RITMIKS. Festival de Joves Músics Europeus', de l'Associació Catalana d'Escoles de Música; la Xarxa de Cases de la Música pels seus 20 anys de trajectòria, l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) pels seus 25 anys, i el projecte El Cor Canta.
Trajectòria a Montserrat Torrent
Montserrat Torrent (Barcelona, 17 d'abril de 1926) és organista i pedagoga, reconeguda com una de les figures clau de la interpretació organística i de la difusió de la música antiga ibèrica. Inicia la seva formació musical amb el piano, però ben aviat orienta la seva trajectòria cap a l’orgue, instrument que marcarà tota la seva vida artística. Es forma al Conservatori Municipal de Barcelona amb Paul Franck i amplia estudis a París i Siena amb mestres com Noëlie Pierront, Ferdinando Germani o Helmut Rilling.
A partir dels anys seixanta, esdevé una figura pionera en la renovació del món de l’orgue, contribuint a recuperar repertoris històrics i a obrir noves perspectives interpretatives. Paral·lelament, desenvolupa una intensa activitat docent com a catedràtica d’orgue al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, on forma diverses generacions d’organistes.
Amb una trajectòria que inclou més de 1.700 concerts arreu del món i una extensa discografia enregistrada en orgues històrics, Torrent ha combinat la interpretació amb la recerca i la divulgació del patrimoni musical. Al llarg de la seva carrera ha estat reconeguda amb distincions com la Creu de Sant Jordi, els Premis Nacionals de Música i el Premi Ciutat de Barcelona, consolidant-se com una figura essencial de la música a Catalunya i un referent internacional.
