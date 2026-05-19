Així sona la versió en català de la 'Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
La intèrpret del Bages, amb llarga experiència en el món de les versions, dona una nova dimensió a l'últim èxit de Rosalía
La cantant manresana Sara Roy ha versionat la cançó de La Perla de Rosalía en català en dos vídeos que comencen a ser virals a les xarxes socials. Mentre l'artista de Sant Esteve Sesrovires es troba immersa en la seva gira Lux Tour (que fa un mes va passar pel Palau Sant Jordi), la bagenca Sara Roy li ha rendit homenatge en la seva llengua. La primera part del tema el va penjar el 10 de maig i ja acumula més de 15.000 likes a Instagram i 23.000 reproduccions a TikTok. La segona, va arribar ahir, dilluns, mateix.
Aquest no és el primer cover en llengua catalana que comparteix: als seus comptes de TikTok i Instagram s'hi poden trobar diverses versions de cantants molt diferents, com Aitana, Karol G, Sabrina Carpenter o fins i tot Oasis.
L'adaptació que Roy ha fet ara de La Perla es manté fidel a la versió original de Rosalía. L'interpreta únicament amb la seva veu i una guitarra acústica, un element que acompanya sovint la intèrpret del Bages en el seu contingut a les plataformes.
"Hola, lladre de pau, camp de mines per la meva sensibilitat", comença l'adaptació de Roy, que en alguns punts canvia algunes expressions de Rosalía per evitar l'ús de castellanismes. Per exemple, quan la de Sant Esteve Sesrovires canta: "Él es el centro del mundo y ya después ¿lo demás qué más dará?", Roy ho tradueix com: "Ell és el centre del món i la resta li és tot igual". Sempre, però, mantenint en tot moment el ritme i la musicalitat de la cançó original.
Roy, parella del també cantant Miki Núñez, fa més de 10 anys que es dedica a la música amb una carrera que va agafar embranzida gràcies al programa Factor X, de Telecinco, en què va participar el 2018 amb el grup Noah i sota la tutela de Laura Pausini. Ha publicat de dos àlbums, (A)MAR (2021) i ALTER EGO (2024), i la seva última cançó, El balcó amb geranis, va arribar a les plataformes el mes passat.
