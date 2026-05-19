Canes 2026 (Dia 8): Una benzinera del Iemen dedicada exclusivament a les dones? El debut de Sarah Ishaq
A més del film estrenat a la Setmana de la crítica, el festival projecta "Fjord", una dissecció del concepte de família del realitzador romanès Cristian Mungiu, molt estimat a Canes
Una altra de les grans apostes de la distribuïdora Neon per aquest Canes 2026 és Fjord, del realizador romanès Cristian Mungiu. Cal recordar que l'any passat Neon va aconseguir colar quatre de les seves apostes de Canes dins de les cinc pel·lícules nominades a l'Oscar en la categoria de millor film de parla estrangera. Una proesa significativa. I Fjord guanya punts per a sumar-s'hi enguany perquè és protagonitzada per dos actors nominats als Oscar: Sebastian Stan, per The apprentice, i Renate Reinsve, per Valor sentimental.
La química brutal i lacònica entre tots dos dinamitza la família protagonista del film, els Gheorghius, formada per un romanès i una noruega que acaben d'anar a viure a un fiord, una antiga vall glacial ara inundada en part per l'aigua de mar. En aquest indret potencialment hostil, els Gheorghius es faran amics ben aviat dels locals Halbergs mentre els infants establiran una forta connexió malgrat les seves òbvies diferències. Quan Elia Gheorgius, la filla adolescent de la parella, aparegui amb diversos blaus a l'escola, la família sencera i els seus costums es veuran posats en dubte per la comunitat.
Per la seva reflexió moral i per la seva tensió impactant, Fjord esdevindrà una de les cintes més emblemàtiques de la ja valuosa trajectòria de Cristian Mungiu, un dels realitzadors més estimats per Canes, guanyador de la Palma d'Or amb 4 meses, 3 semanas, 2 días, que repeteix l'estratègia de sumar el pols d'un thriller a un drama social carregat de moments colpidors.
"The station" a la Setmana de la crítica
També destaquem avui The station, una de les aportacions enguany de la cotitzada secció de la Setmana de la crítica. La directora Sarah Ishaq, nominada als Oscars amb un curt documental, debuta en la ficció amb aquest llarg sobre una benzinera del Iemen dedicada exclusivament a les dones. El seu control del detall visual, la tensa rivalitat de les protagonistes i la força indiscutible dels seus molts valors converteixen The station en un film que pot aspirar a portar també el Iemen a la short list dels Oscars en la categoria de millor film de parla estrangera.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Aliments que no s'haurien de guardar a la nevera