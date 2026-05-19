Concert de Bad Bunny a Barcelona: pàrquing, transport, horaris i accessos per a l’Estadi Olímpic

L'accés a l'entorn més proper del recinte estarà restringit únicament a aquelles persones amb reserva prèviament feta

Bad Bunny durant la seva actuació a la SuperBowl / EFE

Barcelona ja escalfa motors per a un dels esdeveniments musicals més multitudinaris de l’any. Bad Bunny aterra aquest cap de setmana a l’Estadi Olímpic Lluís Companys amb dos concerts de la seva gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, previstos per als dies 22 i 23 de maig. La gira a Espanya també passarà posteriorment per Madrid amb diverses dates al Riyadh Air Metropolitano des de finals de maig fins a principis de juny.

Horaris del concert

Les portes de l’Estadi Olímpic obriran diverses hores abans de l’inici del show, segons el tipus d’entrada adquirida, i el concert està previst que comenci a les 20.00 hores.

Com arribar-hi amb transport públic

L’opció més recomanada per assistir al concert és el transport públic. L’Estadi Olímpic estarà connectat amb diverses línies de metro, autobús i funicular. La plaça Espanya connecta amb les línies L1 i L3 de metro, així com amb els Ferrocarrils.

Així mateix, també es poden utilitzar els autobusos 55 i 125 o les línies 13 i 23 —encara que aquestes només circulen els dies feiners—.

També s’hi pot arribar des de Paral·lel, que connecta amb les línies L2 i L3 de metro, mitjançant el bus substitutori que reemplaça el recorregut del Funicular de Montjuïc i caminant durant uns deu minuts. A més, s’hi pot arribar des de la Zona Franca, bé amb un trajecte de 20 minuts a peu o bé agafant la línia 13 d’autobús.

Des de la plaça Espanya, molts assistents optaran per pujar caminant o mitjançant les escales mecàniques habilitades cap a l’Anella Olímpica. A més, TMB posa a disposició dels fans diferents autobusos llançadora per pujar fins a l’estadi.

Accessos a l’Estadi Olímpic

L’organització recomana acudir-hi amb prou antelació per evitar cues als controls de seguretat i als accessos al recinte. A més, l’entorn de l’estadi tindrà restriccions de trànsit durant les hores prèvies i posteriors al concert.

Els assistents menors de 16 anys hauran d’entrar acompanyats d’un adult responsable i presentar l’autorització corresponent signada per la mare, el pare o el tutor legal.

Pàrquing i cotxe privat

En aquesta ocasió, únicament podran accedir a Montjuïc els vehicles particulars que hagin adquirit prèviament una plaça d’estacionament en algun dels tres pàrquings de pagament que habilitarà l’Estadi, els quals estaran oberts des de les 11 del matí.

  • Aparcament A (carrer Pierre de Coubertin)
  • Aparcament B (Aparcament Sot del Migdia)
  • Aparcament C (carrer Doctor Font i Quer, núm. 6)

Per accedir a l’entorn de l’Estadi Olímpic serà imprescindible presentar el tiquet d’aparcament reservat a través de Ticketmaster, imprès en paper, als punts de control, i deixar-lo visible a l’interior del vehicle durant l’estacionament.

