Robert Canet: "El que més m'agrada és fer broma de la família i de la mort"
El jove dramaturg manresà signa i dirigeix la comèdia "Gens familiars", que estrena el 10 de juny a la Sala Petita del Kursaal
El text va guanyar el premi El Galliner de Textos Teatrals 2025 dels Lacetània | Les entrades ja estan a la venda a la web del teatre
Gens familiars. De genètica o de nul, zero. Triïn. O agafin tots dos significats. Amb un joc de paraules ja començant pel títol es presenta l'obra guardonada amb el premi El Galliner de Textos Teatrals 2025, que signa el manresà Robert Canet (2004), i que s'estrenarà, també dirigida per ell, a la sala petita del Kursaal el pròxim 10 de juny. Les entrades, al preu de 10 euros, ja estan a la venda (www.kursaal.cat).
L'obra, que ell mateix ha qualificat avui de vodevil o comèdia d'embolics, presenta una família que intenta ser el més normal possible quan es reuneix al menjador de casa perquè els pares volen fer el testament vital. Un "tema delicat" que provocarà que surtin a la llum "secrets amagats" que derivaran de la quotidianitat del que havia de ser un "tràmit inofensiu" al més pur "surrealisme". Confessa Canet, que enguany ha signat també la Innocentada (Cossos sants), que ell és del "riure fàcil", tant que "es pixa als assajos i que això ha estat un problema" per a qui s'estrena en la direcció. Però que "quan treballes amb gent que en sap, amb actors i actrius boníssims", tot és més fàcil de superar. El seu elenc està format per 5 intèrprets manresans: Pere Font, Imma Torrecillas i Oriol Miras. Judit Aguilera i Mireia Pons l'han acompanyat en la presentació d'avui. Amb ells, Sílvia Sanfeliu, presidenta d'Òmnium Bages-Moianès, l'entitat que aixopluga els Lacetània i, per tant, el premi El Galliner, i Joan Morros, coordinador de l'entitat que ha premiat Canet.
Si Sanfeliu es felicitava de poder premiar i promocionar "cultura feta en català i de proximitat", Canet remarcava el fet que la posada en escena "millora" el text i encreuava els dits perquè les entrades "volin". Judit Aguilera interpreta la germana gran, un personatge "ingenu", i Mireia Pons la germana mitjana, "la més intel·ligent, amb un punt de superioritat". Un estol de personatges que, diu Aguilera, "tenen una evolució emocional molt potent" perquè és una obra plena de girs. Per al pare de la criatura, la comèdia, que fa un parell de mesos que assagen, és el gènere ideal. El que més li agrada, diu, és fer broma "de la mort i de la família: no pots escollir ni l'una ni l'altra". I parlar d'un tema tan candent com el testament vital, que "incòmoda", propicia el riure. De fet, assegura, "si el públic riu la meitat que nosaltres en els assajos, ja podem sentir-nos satisfets"
Canet ha dibuixat uns personatges "molt estereotipats" fins a la "caricatura", amb un pare "a l'antiga"; una mare que vol tenir-ho tot "controlat i aparentar la família perfecta"; les dues germanes als antípodes i el germà petit, un "divo absolut, que creu que la seva família són extres de la pel·lícula de la seva vida, responsable en part del que es desencadena" a l'escenari. Amb les Golfes d'Àngels Fusté (premi El Galliner el 2023) com a "referent", que s'ha representat més d'una vintena de vegades i que tindrà una segona etapa, el desig de Canet és que Gens familiars "agradi i que es pugui tornar a veure". Que l'estrena del dia 10 no sigui la darrera.
Obres guanyadores
- 2025 – Gens familiars de Robert Canet i Torres
- 2024 - #TheMove (la mudança) de Jordi Santasusagna i Davins
- 2023 – Golfes d’Àngels Fusté Gamisans
- 2022 – El rol d’en Pol de Xavier Boada Playà
- 2021 – La roda de la felicitat d’Adrià Serra Perejil
- 2020 – Petites addiccions i contradiccions d’Adrià Serra Perejil
- 2019 – La col·lecció de Xavier González-Costa
Premi Galliner a Textos Teatrals 2026
La convocatòria de la 8a edició del Premi Galliner de Textos Teatrals 2026 (i de la resta de Premis Lacetània de les Arts i la Cultura) ja és oberta i les bases es poden consultar a: https://www.omnium.cat/ca/seus/bages-moianes/premis-lacetania/#premis. El termini màxim per presentar propostes és el 16 d’octubre.
L'associació Cultural El Galliner de Manresa impulsa el Premi El Galliner de textos teatrals, inclosa dins del cartell dels Premis Lacetània que convoca Òmnium Bages-Moianès, amb la denominació de Premis Lacetània de les Arts i la Cultura.
El Galliner premia una obra de teatre inèdita que no hagi estat publicada ni representada públicament i ofereix com a premi la posada en escena / dramatització de l'obra, en una data que és coordinada per l'Associació Cultural El Galliner i Manresana d'Equipaments Escènics.
