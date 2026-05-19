Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
L'ajuntament i l'entitat han acordat suspendre l’edició d'enguany per "garantir que una situació aliena a l’activitat acadèmica i artística no afecti la trajectòria ni els valors" del certamen
Regio7
L’Ajuntament de Solsona i la Fundació AIMS han acordat suspendre l’edició d'enguany de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) i el seu festival. Com expliquen en un comunicat, és "una decisió adoptada de comú acord entre la Fundació AIMS i l’Ajuntament de Solsona arran de les informacions aparegudes recentment en diversos mitjans de comunicació" en què tres exalumnes del Liceu acusen el president de la fundació solsonina d'assetjament quan havia estat professor de violoncel a Barcelona. P.T., que ha negat qualsevol acusació, ja va decidir fa uns dies “apartar-se temporalment” de les seves funcions com a regidor d’un petit poble de la comarca del Solsonès, governat per la marca municipal de Junts. Ara, també, de la seva tasca de gestió cultural.
En el comunicat que s'ha fet públic avui, AIMS i Ajuntament de Solsona remarquen que la decisió de suspendre enguany l'acadèmia i el festival "no ha d’afectar la projecció ni el reconeixement de Solsona, una ciutat històricament associada al dinamisme musical".
Tant l’Ajuntament com la Fundació AIMS consideren que, en el context actual, "aquesta és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l’activitat acadèmica i artística no afecti la trajectòria ni els valors que han caracteritzat l’Acadèmia al llarg de més de vint-i-quatre anys"
Entre d’altres, l’Acadèmia i el seu festival han contribuït a projectar Solsona "internacionalment com a espai de formació i excel·lència musical, reunint alumnat i professorat d’arreu del món" i apropant una oferta cultural d’alt nivell al territori. Alhora, el seu model pioner a Catalunya ha impulsat "la descentralització cultural, la promoció de joves talents i l’accés de col·lectius vulnerables a la música". En aquest sentit, la decisió adoptada respecte de l’edició 2026 s’inscriu "en la voluntat compartida de preservar aquest llegat i els valors que han definit el projecte al llarg de la seva trajectòria".
P.T. porta un curs sencer fora de la docència al Conservatori del Liceu, i per això les mesures disciplinàries que pugui emprendre el centra ja no l’afectarien. De moment, les dones que sostenen que l'home va tenir un comportament inadequat amb elles quan era el seu docent no han presentat cap denúncia davant la policia o el jutjat. En canvi, han aportat el testimoni directe i material digital complementari que presumptament demostraria les insinuacions del músic.
