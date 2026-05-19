Memòria històrica
Teatre Nu rep al president del Parlament en les funcions d'estrena de l'obra "Avi, et trauré d'aquí"
La nova producció de la companyia anoienca, basada en el llibre de l'escriptor capelladí Joan Pinyol, va exhaurir les localitats de les quatre funcions, a Sant Martí de Tous
Aquest dissabte l'obra es podrà veure al Teatre la Lliga de Capellades i formarà part de la programació del Festival Grec de Barcelona Es representarà a la Sala Artrium
Regió7
La nova producció de la companyia anoienca Teatre Nu, Avi, et trauré d’aquí, basada en el llibre i la història de l'escriptor capelladí Joan Pinyol, va exhaurir totes les localitats en les quatre funcions a La Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous. Avi, et trauré d’aquí és la història d’una promesa. La promesa d’un net que decideix rescatar la memòria del seu avi. Mort al final de la guerra i enterrat a Lleida, el cos d'en Joan Colom va ser traslladat d’amagat de la seva família al Valle de los Caídos, juntament amb milers de víctimes republicanes. L’obra parla de memòria, de silenci i de lluita; del pes del passat i de la necessitat —urgent— de no oblidar.
Teatre Nu: Història properes
Amb dramatúrgia de Víctor Borràs Gasch, i interpretada per Àurea Márquez i Miquel Malirach, l’obra combina el llenguatge documental amb la ficció poètica per construir una experiència "que oscil·la entre la història i la intimitat". I com explica la mateixa companyia, des de fa uns quants anys, "a l’hora de plantejar nous projectes, ens fixem en històries que tenim a prop: relats, fets i personatges que ens inspiren i que, d’una manera o altra, incideixen en la nostra quotidianitat. Són històries que parteixen d’allò més proper per arribar arreu".
El president del Parlament, Josep Rull, assisteix a la funció de divendres
A la funció del passat divendres 15 de maig, hi va assistir Josep Rull, president del Parlament de Catalunya que va mostrar el seu interès pel procés de creació de l’obra alhora que indignació per la història de Pinyol i la seva família.
Més funcions
Aquest dissabte 23 de maig a les 19h Avi, et trauré d’aquí es podrà veure al Teatre la Lliga de Capellades. L’espectacle també forma part de la programació del Festival Grec de Barcelona i es podrà veure del 25 de juny al 5 de juliol a la Sala Atrium.
