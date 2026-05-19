Vols saber com sona la cançó de l'estiu de la bagenca Àuria Franch?
La cantant i compositora estrena aquest dimarts el senzill "És meravellós", un tema ballable que vol convertir "en la banda sonora d'aquests mesos de calor"
La cançó, amb referències al Berguedà i al Pedraforca, és un tema d'amor que reflecteix el moment vital de l'artista, que actuarà al festival Camins Manresa
La cantant bagenca Àuria Franch inicia una nova etapa musical amb el llançament del senzill És meravellós, una cançó d'amor -"i d'estiu"- que ella mateixa defineix de "fresca, simpàtica, radiofònica, ballable i genuïna i que vol convertir-se en la banda sonora d'aquests mesos de calor". L'escenari que referencia la cançó, que ja es pot trobar a les plataformes digitals, és Berguedà i el Pedraforca. I no és estrany, perquè tot i que ella és navassenca, Àuria Franch viu actualment a Casserres, amb la seva parella.
I, precisament, És meravellós és molt "personal", diu, i reflecteix "el meu moment vital, un moment molt especial, optimista, amb el qual, segurament, moltíssimes persones s'hi poden identificar". A Casserres, riu, fa molt de fred, però, com diu la cançó que avui ha estrenat: 'Amb tú el Berguedà sembla Hawai".
Ara fa dos anys, l'artista bagenca, el primer nom local confirmat del festival Camins de Manresa, va decidir "fer un pas endavant" i donar "visibilitat" a les xarxes socials el projecte "Com sonaria en català", compartint versions en català de cançons de «tota la vida». Un aparador que li ha reportat més de 46.000 seguidors a Instagram amb cançons com Rosas de la Oreja de Van Gogh, una versió que li va suposar un punt i a part: "es va fer completament viral, va ser espectacular".
Tot i que no ha deixat el projecte i manté "les xarxes actives", des de fa un temps, Franch vol fer un altre gir a la seva trajectòria i enfocar la seva carrera com a compositora, amb "música original i amb identitat pròpia". El seu primer tema, que va publicar ara fa un any i mig, va ser El meu regal ets tu, una nadala, i el passat Sant Jordi va penjar a Instagram Que mai et faltin roses, que va compondre, produir i gravar en video "en menys de 48 hores", una cançó d"amor propi", alluyada del desamor o l'amor romàntic, que va arribar en 24 hores a 130.000 persones.
Ara, signa una cançó d'estiu amb una lletra "propera i optimista". Què uneix totes les seves cançons? L'artista es nodreix de les seves vivències "personals. Quan un mateix s'emociona és quan pot emocionar als altres".
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs